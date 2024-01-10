Форвард Динамо отдохнул на неожиданном курорте

Владислав Супряга на базе "Динамо". Фото: instagram.com/vladyslavsupriaha/

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга поделился с болельщиками фотографией с зимнего отдыха. Футболист воспользовался паузой в сезоне и отправился в горы.

Супряга удивил фанов "Динамо" философской цитатой, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт игрока.

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Владислав Супряга в Карпатах. Скриншот instagram.com/vladyslavsupriaha/

Куда отправился Супряга

Футболист киевского "Динамо" опубликовал фотографию, на которой позирует на фоне зимнего горного пейзажа. Владислав Супряга стоит по щиколотку в снегу и довольно улыбается в камеру. Точно не известно, где именно проводит отпуск "динамовец", однако геолокация указывает на карпатские горы.

"Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть", — такой цитатой Генри Форда Владислав Супряга подписал этот снимок.

В сезоне 2023/2024 форвард "Динамо" стал чаще появляться на поле после того, как команду возглавил Александр Шовковский. Супряга уже сыграл четыре матча и сделал одну результативную передачу.

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