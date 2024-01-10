Форвард Динамо отдохнул на неожиданном курорте
Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга поделился с болельщиками фотографией с зимнего отдыха. Футболист воспользовался паузой в сезоне и отправился в горы.
Супряга удивил фанов "Динамо" философской цитатой, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт игрока.
Владислав Супряга решил не оставаться в Киеве во время короткого новогоднего отпуска. Однако при этом форвард остался солидарен с болельщиками и не поехал на зарубежный курорт. Он выбрал для поездки живописный уголок Украины.
Куда отправился Супряга
Футболист киевского "Динамо" опубликовал фотографию, на которой позирует на фоне зимнего горного пейзажа. Владислав Супряга стоит по щиколотку в снегу и довольно улыбается в камеру. Точно не известно, где именно проводит отпуск "динамовец", однако геолокация указывает на карпатские горы.
"Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть", — такой цитатой Генри Форда Владислав Супряга подписал этот снимок.
В сезоне 2023/2024 форвард "Динамо" стал чаще появляться на поле после того, как команду возглавил Александр Шовковский. Супряга уже сыграл четыре матча и сделал одну результативную передачу.
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