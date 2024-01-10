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Форвард Динамо отдохнул на неожиданном курорте

10 января 2024 11:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Форвард Динамо отдохнул на неожиданном курорте
Владислав Супряга на базе "Динамо". Фото: instagram.com/vladyslavsupriaha/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга поделился с болельщиками фотографией с зимнего отдыха. Футболист воспользовался паузой в сезоне и отправился в горы.

Супряга удивил фанов "Динамо" философской цитатой, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт игрока. 

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Владислав Супряга решил не оставаться в Киеве во время короткого новогоднего отпуска. Однако при этом форвард остался солидарен с болельщиками и не поехал на зарубежный курорт. Он выбрал для поездки живописный уголок Украины. 

Владислав Супряга
Владислав Супряга в Карпатах. Скриншот instagram.com/vladyslavsupriaha/

Куда отправился Супряга 

Футболист киевского "Динамо" опубликовал фотографию, на которой позирует на фоне зимнего горного пейзажа. Владислав Супряга стоит по щиколотку в снегу и довольно улыбается в камеру. Точно не известно, где именно проводит отпуск "динамовец", однако геолокация указывает на карпатские горы. 

"Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть", — такой цитатой Генри Форда Владислав Супряга подписал этот снимок.

В сезоне 2023/2024 форвард "Динамо" стал чаще появляться на поле после того, как команду возглавил Александр Шовковский. Супряга уже сыграл четыре матча и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, "Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника. 

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