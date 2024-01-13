Форвард Шахтаря перейде до європейського клубу

Форвард "Шахтаря" Богдан В'юник. Фото: скріншот

Нападник донецького "Шахтаря" Богдан В'юнник у зимове трансферне вікно покине команду. Але він перейде не в "Дніпро-1".

Про це повідомив український інсайдер Ігор Бурбас.

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Зазначимо, раніше про бажання підписати В'юнника заявляв головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов. Проте було очевидно, що "Шахтар" не хоче посилювати конкурентів.

Богдан В'юнник праворуч. Фото: uefa.com

В'юнник поїде до Європи

Керівництво "Шахтаря" планує віддати В'юнника в оренду на другу половину сезону. У пріоритеті для футболіста та клубу європейські варіанти продовження кар'єри.

Бурбас зазначив, що пропозицію про трансфер В'юнника зробила польська друголігова "Лехія" з Гданська. Команда поставила завдання повернутися в елітний дивізіон і тому посилювалася як минулого літа, так і цієї зими.

За інформацією Телеграм-каналу Legioners.ua, на В'юнника також претендують три швейцарські клуби. Найбільш іменитим кандидатом може стати "Янг Бойс". Також футболіста хочуть "Цюріх" та "Серветт".

В'юник у першій половині сезону провів за "Шахтар" шість матчів, у яких забив один м'яч і зробив два асисти.

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