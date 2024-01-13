Форвард Шахтера перейдет в европейский клуб

Форвард "Шахтера" Богдан Вьюник. Фото: скриншот

Нападающий донецкого "Шахтера" Богдан Вьюнник в зимнее трансферное окно покинет команду. Но перейдет он не в "Днепр-1".

Об этом сообщил украинский инсайдер Игорь Бурбас.

Читайте также:

Отметим, ранее о желании подписать Вьюнника заявлял главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов. Однако, было очевидно, что "Шахтер" не хочет усиливать конкурентов.

Богдан Вьюнник справа. Фото: uefa.com

Вьюнник поедет в Европу

Руководство "Шахтера" планирует отдать Вьюнника в аренду на вторую половину сезона. В приоритете для футболиста и клуба европейские варианты продолжения карьеры.

Бурбас отметил, что предложение о трансфере Вьюнника сделала польская второлиговая "Лехия" из Гданьска. Команда поставила задачу вернуться в элитный дивизион и поэтому усиливалась как прошлым летом, так и нынешней зимой.

По информации Телеграм-канала Legioners.ua, на Вьюнника также претендуют три швейцарских клуба. Наиболее именитым кандидатом может стать "Янг Бойс". Также футболиста хотят "Цюрих" и "Серветт".

Вьюник в первой половине сезона провел за "Шахтер" шесть матчей, в которых забил один мяч и сделал два асиста.

Напомним, у "Динамо" появился новый тренер — что о нем известно.

Украинского форварда Артема Довбика избили на тренировке "Жироны".

"Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы.

Довбик получит предложение с АПЛ — украинцем интересуются два клуба.

Сергей Ребров выбрал соперника для сборной Украины перед квалификацией на Евро-2024.