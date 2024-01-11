Дніпро-1 хоче підписати двох перспективних гравців Шахтаря та Кулача

Юрій Максимов прибув до стадіону. Фото: прес-служба "Дніпра-1"

"Дніпро-1" планує на зимове трансферне вікно точкове посилення. У команді вже визначено головних претендентів.

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Перед тим, як говорити про майбутні трансфери "Дніпра-1", необхідно вирішити проблему з трансферним баном, який ввели за борги перед колишнім головним тренером Ігорем Йовічевичем.

Джерело стверджує, що питання з боргами у клубі збираються незабаром вирішити й тому мріють про зимові трансфери. Наразі розглядається можливість підписання талантів "Шахтаря" — 20-річного півзахисника Олега Очеретька та 21-річного нападника Богдана В'юнника.

Обидві цілі "Дніпра-1" рідко виходять на поле та могли б піти в оренду. Питання в тому, чи захоче клуб посилювати свого конкурента.

Також головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов хотів би бачити у своїй команді форварда азербайджанської "Зіри" Владислава Кулача. Раніше тандем тренер+нападник працювали разом у "Ворсклі".

Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює Очеретько у 600 тис. євро, В'юнника у 100 тис. євро та Кулача у 500 тис. євро.

У Кулача на даний момент контракт із "Зірою" до літа 2024 року, але його готові відпустити за компенсацію. Очеретько та В'юнник мають договори з "гірниками" до літа 2025 року.

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