Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Дніпро-1 хоче підписати двох перспективних гравців Шахтаря та Кулача arrow

Дніпро-1 хоче підписати двох перспективних гравців Шахтаря та Кулача

11 січня 2024 08:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Дніпро-1 хоче підписати двох перспективних гравців Шахтаря та Кулача
Юрій Максимов прибув до стадіону. Фото: прес-служба "Дніпра-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Дніпро-1" планує на зимове трансферне вікно точкове посилення. У команді вже визначено головних претендентів.

У ТаТоТаке розповіли, кого хоче купити один із лідерів УПЛ.

Читайте також:

Амбіційне підсилення із "Шахтаря"

Перед тим, як говорити про майбутні трансфери "Дніпра-1", необхідно вирішити проблему з трансферним баном, який ввели за борги перед колишнім головним тренером Ігорем Йовічевичем.

Джерело стверджує, що питання з боргами у клубі збираються незабаром вирішити й тому мріють про зимові трансфери. Наразі розглядається можливість підписання талантів "Шахтаря" — 20-річного півзахисника Олега Очеретька та 21-річного нападника Богдана В'юнника.

Обидві цілі "Дніпра-1" рідко виходять на поле та могли б піти в оренду. Питання в тому, чи захоче клуб посилювати свого конкурента.

Також головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов хотів би бачити у своїй команді форварда азербайджанської "Зіри" Владислава Кулача. Раніше тандем тренер+нападник працювали разом у "Ворсклі".

Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює Очеретько у 600 тис. євро, В'юнника у 100 тис. євро та Кулача у 500 тис. євро.

У Кулача на даний момент контракт із "Зірою" до літа 2024 року, але його готові відпустити за компенсацію. Очеретько та В'юнник мають договори з "гірниками" до літа 2025 року.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Батько футболіста "Шахтаря" загинув на фронті.

Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

"Динамо" має намір підписати зіркового закордонного футболіста.

Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.

футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Дніпро-1
Юрій Максимов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі