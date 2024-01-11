Днепр-1 хочет подписать двух перспективных игроков Шахтера и Кулача
"Днепр-1" планирует на зимнее трансферное окно точечное усиление. В команде уже определены главные претенденты.
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Амбициозное усиление из "Шахтера"
Перед тем как говорить о будущих трансферах "Днепру-1" необходимо решить проблему с трансферным баном, который ввели за долги перед бывшим главным тренером Игорем Йовичевичем.
Источник утверждает, что вопрос с долгами в клубе собираются вскоре решить и поэтому мечтают о зимних трансферах. На текущий момент рассматриваются возможность подписания талантов "Шахтера" — 20-летнего полузащитника Олега Очеретько и 21-летнего нападающего Богдана Вьюнника.
Обе цели "Днепра-1" редко выходят на поле и могли бы уйти в аренду. Вопрос в том, захочет ли клуб усиливать своего конкурента.
Также главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов хотел бы видеть в своей команде форварда азербайджанской "Зиры" Владислава Кулача. Ранее тандем тренер+нападающий работали вместе в "Ворскле".
Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает Очеретько в 600 тыс. евро, Вьюнника в 100 тыс. евро и Кулача в 500 тыс. евро.
У Кулача на текущий момент контракт с "Зирой" до лета 2024 года, но его готовы отпустить за компенсацию. Очеретько и Вьюнник имеют договора с "горняками" до лета 2025 года.
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