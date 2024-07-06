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Франція не забила з гри, але пройшла Португалію на Євро-2024 — відео

6 липня 2024 06:15
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Агабекян Карен
редактор
Франція перемогла Португалію в серії пенальті та вийшла у півфінал Євро-2024
Французи радіють перемозі. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи-2024 пройшов другий чвертьфінальний матч. У ньому збірна Португалії зіграла із Францією.

Матч завершився перемогою французів у серії пенальті, повідомив портал Новини LIVE.

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Матч Португалія — Франція

Португалія та Франція на початку матчу відповідали атаками на атаки, але після 20-ї хвилини розпочалася запекла боротьба, де не було гостро атакувальної гри.

У другому таймі Бруно Фернандеш не реалізував вихід віч-на-віч. За дві хвилини Меньян врятував ворота від удару Вітіньо з забійної позиції. Недовго минуло часу, і вже французи не забили після ривка до воріт.

Після виходу на поле Дембеле він сам створив кілька моментів, але воротар Португалії залишався бездоганним.

У додаткових екстратаймах команди не забили, а кількість небезпечних моментів можна порахувати на пальцях однієї руки.

У серії післяматчевих пенальті вирішальним став промах Жоао Фелікса.

У півфіналі Франція зіграє з командою Іспанії, яка показує найкращий футбол на турнірі.

Португалія — Франція 0:0, по пенальті — 3:5

Португалія: Діогу Кошта, Жоау Канселу (Семеду, 74), Пепе, Рубен Діаш, Мендеш, Бруну Фернандеш (Францишку Консейсау, 74), Бернарду Сілва, Пальінья (Рубен Невеш, 90), Вітінья (Матеу) (Жоау Фелікс, 105), Роналду.

Головний тренер Роберто Мартінес.

Франція: Меньян, Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес, Канте, Тчуамені, Камавінга (Фофана, 90), Грізманн (Дембеле, 67), Мбаппе (Барколя, 105), Коло-Муані (Тюрам, 86).

Головний тренер: Дідьє Дешам.

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