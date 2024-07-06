Франция победила Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024

Французы радуются победе. Фото: x.com/EURO2024

На чемпионате Европы-2024 прошел второй четвертьфинальный матч. В нем сборная Португалии сыграла с Францией.

Матч завершился победой французов в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч Португалия — Франция

Португалия и Франция в начале матча отвечали атаками на атаки, но после 20-й минуте началась упорная борьба, где не было остро атакующей игры.

Во втором тайме Бруно Фернандеш не реализовал выход один на один. Через две минуты Меньян спас ворота от удара Витиньо с убойной позиции. Недолго прошло времени, и уже французы не забили после рывка к воротам.

После выхода на поле Дембеле он сам создал несколько моментов, но вратарь Португалии оставался безупречен.

В дополнительных экстратаймах команды не забили, а количество опасных моментов можно посчитать на пальцах одной руки.

В серии послематчевых пенальти решающим стал промах Жоао Феликса с 11 метров.

В полуфинале Франция сыграет с командой Испании, показывающей лучший футбол на турнире.

Португалия — Франция 0:0, по пенальти — 3:5

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу (Семеду, 74), Пепе, Рубен Диаш, Мендеш, Бруну Фернандеш (Франсишку Консейсау, 74), Бернарду Силва, Пальинья (Рубен Невеш, 90), Витинья (Матеуш Нунеш, 119), Рафаэл Леау (Жоау Феликс, 105), Роналду.

Главный тренер: Роберто Мартинес.

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Тчуамени, Камавинга (Фофана, 90), Гризманн (Дембеле, 67), Мбаппе (Барколя, 105), Коло-Муани (Тюрам, 86).

Главный тренер: Дидье Дешам.

Напомним, Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно.

Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

Яремчук перейдет в клуб одного из самых популярных чемпионатов Европы — детали.

"Черноморец" нашел замену Григорчуку — кто возглавит одесситов.

Трубин готовится продолжить карьеру в известном клубе — детали.