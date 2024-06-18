Франція перемогла Австрію завдяки автоголу на Євро-2024

Футболісти збірної Франції. Фото: x.com/EURO2024

На чемпіонаті Європи-2024 пройшов другий матч у групі D. У ньому збірна Австрії зіграла із Францією.

Французька команда завдяки автоголу перемогла Австрію, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч Австрія — Франція

Як раніше Англія, так й Франція, як одному з головних фаворитів Євро-2024, не вдалося стартувати з упевненої перемоги.

Австрія добре грала в обороні і більшість проривів Мбаппе їм удалося перервати. До того ж єдиний гол в матчі забив австрієць. На 38-й хвилині Мбаппе навісив з флангу в голову Вебера і м'яч влетів у ворота — автогол.

Для французів цей автогол суперника став четвертим на чемпіонатах Європи, що є рекордом турніру.

У другому таймі у Франції також погано виходило обіграти захисників і не вдавалося зробити це за рахунок класу Мбаппе. До того ж Кіліану наприкінці гри зламали носа і зырку замінили на Жиру.

Після першого туру в Групі D Франція лідирує разом із Нідерландами — у них по три очки. Не набирали балів Польща та Австрія.

Австрія — Франція — 0:1

Гол: Вебер (аг), 38

Австрія: Пенц — Пош, Дансо, Вебер (Траунер, 59), Мвене (Прасс, 88) — Зайвальд, Забітцер — Лаймер (Шмід, 90), Баумгартнер, Грілліч (Арнаутович, 59) — Грегорич (Віммер, 60)

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Грізманн (Фофана, 90), Канте, Рабьо (Камавінга, 71) — Дембеле (Коло Муані, 71), Мбаппе (Жиру, 90), Тюрам

Попередження: Вебер, Мвене, Баумгартнер, Лаймер, Дансо — Дембеле, Мбаппе

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