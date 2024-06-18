Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Франція розпочала Євро-2024 зі скромної перемоги над Австрією arrow

Франція розпочала Євро-2024 зі скромної перемоги над Австрією

18 червня 2024 00:29
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Франція перемогла Австрію завдяки автоголу на Євро-2024
Футболісти збірної Франції. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи-2024 пройшов другий матч у групі D. У ньому збірна Австрії зіграла із Францією.

Французька команда завдяки автоголу перемогла Австрію, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Матч Австрія — Франція

Як раніше Англія, так й Франція, як одному з головних фаворитів Євро-2024, не вдалося стартувати з упевненої перемоги.

Австрія добре грала в обороні і більшість проривів Мбаппе їм удалося перервати. До того ж єдиний гол в матчі забив австрієць. На 38-й хвилині Мбаппе навісив з флангу в голову Вебера і м'яч влетів у ворота — автогол.

Для французів цей автогол суперника став четвертим на чемпіонатах Європи, що є рекордом турніру.

У другому таймі у Франції також погано виходило обіграти захисників і не вдавалося зробити це за рахунок класу Мбаппе. До того ж Кіліану наприкінці гри зламали носа і зырку замінили на Жиру.

Після першого туру в Групі D Франція лідирує разом із Нідерландами — у них по три очки. Не набирали балів Польща та Австрія.

Австрія — Франція — 0:1
Гол: Вебер (аг), 38

Австрія: Пенц — Пош, Дансо, Вебер (Траунер, 59), Мвене (Прасс, 88) — Зайвальд, Забітцер — Лаймер (Шмід, 90), Баумгартнер, Грілліч (Арнаутович, 59) — Грегорич (Віммер, 60)

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Грізманн (Фофана, 90), Канте, Рабьо (Камавінга, 71) — Дембеле (Коло Муані, 71), Мбаппе (Жиру, 90), Тюрам

Попередження: Вебер, Мвене, Баумгартнер, Лаймер, Дансо — Дембеле, Мбаппе

Нагадаємо, Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

"Арсенал" і "Ньюкасл" готують пропозиції щодо трансферу Луніна — відомо, скільки заплатять за гравця. 

"Арсенал" готує "Жироні" щедру пропозицію щодо Довбика — що відомо. 

Роналду посварився з головним тренером збірної Португалії через курйозну заборону. 

Кейн назвав причину проблем збірної Англії у матчі із Сербією.

Австрія
Євро-2024 по футболу
Збірна Франції з футболу
футбол

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор