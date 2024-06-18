Франция победила Австрию благодаря автоголу на Евро-2024

Футболисты сборной Франции. Фото: x.com/EURO2024

На чемпионате Европы-2024 прошел второй матч в группе D. В нем сборная Австрии сыграла с Францией.

Французская команда благодаря автоголу победила Австрию, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Австрия — Франция

Как ранее Англии, так и Франции, как одному из главных фаворитов Евро-2024, не удалось стартовать с уверенной победы.

Австрия хорошо играла в обороне и большинство прорывов Мбаппе им удалось прервать. К тому же, единственный гол в матче забил австриец. На 38-й минуте Мбаппе навесил с фланга в голову Вебера и мяч влетел в ворота — автогол.

Для французов этот автогол соперника стал четвертым на чемпионатах Европы, что является рекордом турнира.

Во втором тайме у Франции также плохо получалось обыграть защитников и не удавалось сделать это за счет класса Мбаппе. К тому же Килиану в концовке сломали нос и его заменили на Жиру.

После первого тура в Группе D Франция лидирует вместе с Нидерландами — у них по три очка. Не набирали баллов Польша и Австрия.

Австрия — Франция — 0:1

Гол: Вебер (аг), 38

Австрия: Пенц — Пош, Дансо, Вебер (Траунер, 59), Мвене (Прасс, 88) — Зайвальд, Забитцер — Лаймер (Шмид, 90), Баумгартнер, Гриллич (Арнаутович, 59) — Грегорич (Виммер, 60)

Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес — Гризманн (Фофана, 90), Канте, Рабьо (Камавинга, 71) — Дембеле (Коло Муані, 71), Мбаппе (Жиру, 90), Тюрам

Предупреждения: Вебер, Мвене, Баумгартнер, Лаймер, Дансо — Дембеле, Мбаппе

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