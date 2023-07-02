Франція — Україна: Ротань зіграє з Мудриком і без нападаючого

Мудрик та єдиний форвард у команді Сікан. Фото: УАФ

У чвертьфіналі молодіжного Чемпіонату Європи-2023 збірна України зіграє проти команди Франції. Наставник синьо-жовтих Руслан Ротань здивував зі стартовим складом.

З перших хвилин матчу зіграє Михайло Мудрик, повідомляє портал Новини LIVE.

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Збірна України на турнірі бореться не лише за перемогу у турнірі, а й за потрапляння на Олімпійські ігри-2024. У разі перемоги над Францією Україна зіграє на головному спортивному турнірі чотириріччя, а якщо поступиться, то на неї чекають стикові матчі з Грузією.

Стартовий склад України

Стартові склади

Франція U-21: Шевальє — Калулу, Сімакан, Люкеба, Кунку — Ле Фе, Какере, Тюрам — Шеркі — Баркола, Гуірі.

Запасні: Мельє, Баїч, Ларусі, Баде, Калімендо, Жандре, Шотар, Адлі, Діакіті, Ваї.

Головний тренер: Сільвен Ріполь

Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловерів, Вівчаренко — Бражко, Бондаренко — Кащук, Судаков, Мудрик — Криськів.

Запасні: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желізко, В'юнник, Салюк, Сікан, Лях, Назаренко, Брагару, Очеретько.

Головний тренер: Руслан Ротань

Як бачимо, у стартовому складі України немає форварда. У складі команди залишився лише Данило Сікан, якому Ротань не довірився. Владислава Ванала дискваліфіковано, а Богдана В'юнника травмовано. Замість форварда на позиції хибної дев'ятки зіграє Дмитро Криськів.

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