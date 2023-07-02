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Франция — Украина: Ротань сыграет с Мудриком и без нападающего

2 июля 2023 21:44
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Агабекян Карен
редактор
Франция — Украина: Ротань сыграет с Мудриком и без нападающего
Мудрик и единственный форвард в команде Сикан. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В четвертьфинале молодежного Чемпионата Европы-2023 сборная Украины сыграет против команды Франции. Наставник сине-желтых Руслан Ротань удивил со стартовым составом.

С первых минут матча сыграет Михаил Мудрик, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины на турнире сражается не только за победу в турнире, но и за попадание на Олимпийские игры-2024. В случае победы над Францией Украина сыграет на главном спортивном турнире четырехлетия, а если уступит, то ее ждут стыковые матчи с Грузией.

Стартовый состав Украины

Стартовые составы

Франция U-21: Шевалье — Калулу, Симакан, Люкеба, Кунку — Ле Фе, Какере, Тюрам — Шерки — Баркола, Гуири.

Запасные: Мелье, Баич, Ларуси, Баде, Калимендо, Жандре, Шотар, Адли, Диаките, Ваи.

Главный тренер: Сильвен Риполь

Украина U-21: Трубин — Сыч, Батагов, Таловеров, Овчаренко — Бражко, Бондаренко — Кащук, Судаков, Мудрик — Криськив.

Запасные: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желизко, Вьюнник, Салюк, Сикан, Лях, Назаренко, Брагару, Очеретько.

Главный тренер: Руслан Ротань

Как видим, в стартовом составе Украины нет форварда. В составе команды остался лишь Данило Сикан, которому Ротань не доверился. Владислав Ванал дисквалифицирован, а Богдан Вьюнник травмирован. Вместо форварда на позиции ложной девятки сыграет Дмитрий Крыськив.

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