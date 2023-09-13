Фраттезі похвалив Україну та розкрив секрет своєї результативності

Фраттезі та Спаллетті на тренуванні. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Півзахисник міланського "Інтера" Давіде Фраттезі заслужив оплески вболівальників збірної Італії за внесок у перемогу над Україною (2:1). Він забив два м'ячі у ворота Георгія Буффона.

Фраттезі визнали найкращим гравцем "скуадри адзурри" у цьому поєдинку, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Давіде Фраттезі отримав виклик до збірної Італії через велику кількість травм основних футболістів, з якими зіткнувся тренерський штаб Лучано Спаллетті. Навряд наставник "скуадри адзурри" пошкодував про свій вибір, оскільки дубль 23-річного футболіста приніс його команді необхідну перемогу.

Що сказав Фраттезі

Півзахисник "Інтера" зізнався, що тренер дав йому конкретну установку. Давиде Фраттезі мав пресингувати оборону збірної України, постійно тримати у напрузі захисників та діяти нестандартно біля чужих воріт.

Фраттезі забиває гол. Фото: REUTERS/Claudia Greco

"Ми знали, що збірна України здатна проводити швидкі контратаки. Розуміли, що суперник витратив багато сил у матчі з Англією. Нашим завданням було не давати Україні жодної хвилини спокою. Робити так, щоб вони якомога рідше отримували м'яч. І частково нам це вдалося.

Ми протистояли сильному супернику, який діяв дуже грамотно. Вони мали моменти для того, щоб зрівняти рахунок. Але Італія також могла забити третій м'яч. Це був важкий поєдинок проти складного супротивника, і ми заслужили три очки", — заявив Давиде Фраттезі.

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