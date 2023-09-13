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Фраттези похвалил Украину и раскрыл секрет своей результативности

13 сентября 2023 15:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фраттези похвалил Украину и раскрыл секрет своей результативности
Фраттези и Спаллетти на тренировке. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник миланского "Интера" Давиде Фраттези заслужил аплодисменты болельщиков сборной Италии за свой вклад в победу над Украиной (2:1). Он забил два мяча в ворота Георгия Буффона.

Фраттези признали лучшим игроком "скуадры адзурры" в этом поединке, сообщает La Gazzetta dello Sport

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Давиде Фраттези получил вызов в сборную Италии из-за большого количества травм основных футболистов, с которыми столкнулся тренерский штаб Лучано Спаллетти. Вряд ли наставник "скуадры адзурры" пожалел о своем выборе, поскольку дубль 23-летнего футболиста принес его команде необходимую победу. 

Что сказал Фраттези

Полузащитник "Интера" признался, что тренер дал ему вполне конкретную установку. Давиде Фраттези должен был прессинговать оборону сборной Украины, постоянно держать в напряжении защитников и действовать нестандартно у чужих ворот. 

Давиде Фраттези
Фраттези забивает гол. Фото: REUTERS/Claudia Greco

"Мы знали, что сборная Украины способна проводить быстрые контратаки. Понимали, что соперник потратил много сил в матче с Англией. Нашей задачей было не давать Украине ни минуты покоя. Делать так, чтобы они как можно реже получали мяч. И отчасти нам это удалось. 

Мы противостояли хорошему сопернику, который действовал очень грамотно. У них были моменты для того, чтобы сравнять счет. Но Италия тоже могла забить третий мяч. Это был тяжелый поединок против сложного противника, и мы заслужили три очка", — заявил Давиде Фраттези. 

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