Воротар Барселони помер через невдале падіння в душі

Воротар Джастін Корнехо. Фото: instagram.com/justincornejo_/

В Еквадорі сталася трагічна випадковість, внаслідок якої загинув молодий футболіст місцевого клубу "Барселона" з міста Гуайякіль. Джастін Корнехо невдало впав удома й помер за декілька днів.

Лікарі боролися за життя спортсмена, але не змогли його врятувати, повідомляє The Sun.

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Голкіпер еквадорської "Барселони" Джастін Корнехо невдало впав у душі та вдарився об край ванної. Інцидент стався вдома у 20-річного футболіста. Він не зумів викликати допомогу і пролежав непритомний декілька годин.

Джастін Корнехо під час матчу. Фото: instagram.com/justincornejo_/

Наслідки падіння гравця

Тільки ввечері того ж дня Джастіна знайшли у його ванній кімнаті. Футболіста одразу ж доправили до лікарні, де медики доклали максимум зусиль, щоб стабілізувати його стан.

Джастін Корнехо зі своєю дівчиною. Фото: instagram.com/justincornejo_/

Зусилля лікарів не допомогли врятувати Корнехо. Голкіпер помер через декілька днів після падіння внаслідок аневризми аорти.

Минулого сезону Корнехо став основним футболістом еквадорської "Барселони". Він встиг зіграти один матч за молодіжну збірну Еквадору.

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