Вратарь Барселоны умер из-за неудачного падения в душе

Футболист Барселоны умер после несчастного случая дома
В Эквадоре произошла трагическая случайность, в результате которой погиб молодой футболист местного клуба "Барселона" из города Гуайякиль. Джастин Корнехо неудачно упал дома и скончался через несколько дней.
Врачи несколько дней боролись за жизнь спортсмена, но не смогли его спасти, сообщает The Sun.
Голкипер эквадорской "Барселоны" Джастин Корнехо неудачно упал в душе и ударился о край ванной. Инцидент произошел дома у 20-летнего футболиста. Он не сумел вызвать помощь и пролежал без сознания несколько часов.
Последствия падения игрока
Только вечером того же дня Джастина обнаружили в его ванной комнате. Футболиста сразу же доставили в больницу, где медики предприняли максимум усилий, чтобы стабилизировать его состояние.
Усилия врачей не помогли спасти Корнехо. Голкипер скончался через несколько дней после падения в результате аневризмы аорты.
В прошлом сезоне Корнехо стал основным футболистом эквадорской "Барселоны". Он успел сыграть один матч за молодежную сборную Эквадора.
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