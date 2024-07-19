Вратарь Барселоны умер из-за неудачного падения в душе

Вратарь Джастин Корнехо. Фото: instagram.com/justincornejo_/

В Эквадоре произошла трагическая случайность, в результате которой погиб молодой футболист местного клуба "Барселона" из города Гуайякиль. Джастин Корнехо неудачно упал дома и скончался через несколько дней.

Врачи несколько дней боролись за жизнь спортсмена, но не смогли его спасти, сообщает The Sun.

Читайте также:

Голкипер эквадорской "Барселоны" Джастин Корнехо неудачно упал в душе и ударился о край ванной. Инцидент произошел дома у 20-летнего футболиста. Он не сумел вызвать помощь и пролежал без сознания несколько часов.

Джастин Корнехо во время матча. Фото: instagram.com/justincornejo_/

Последствия падения игрока

Только вечером того же дня Джастина обнаружили в его ванной комнате. Футболиста сразу же доставили в больницу, где медики предприняли максимум усилий, чтобы стабилизировать его состояние.

Джастин Корнехо со своей девушкой. Фото: instagram.com/justincornejo_/

Усилия врачей не помогли спасти Корнехо. Голкипер скончался через несколько дней после падения в результате аневризмы аорты.

В прошлом сезоне Корнехо стал основным футболистом эквадорской "Барселоны". Он успел сыграть один матч за молодежную сборную Эквадора.

Напомним, Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.

Роналду с женой откровенно показали, чем занимаются в сауне.

Луческу готовится возглавить известную европейскую сборную — о чем речь.

Мудрик готов уйти в аренду из "Челси" в известный зарубежный клуб.