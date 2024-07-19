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Футболист Барселоны умер после несчастного случая дома

19 июля 2024 13:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Вратарь Барселоны умер из-за неудачного падения в душе
Вратарь Джастин Корнехо. Фото: instagram.com/justincornejo_/
Валерий Ковалевич - Редактор

В Эквадоре произошла трагическая случайность, в результате которой погиб молодой футболист местного клуба "Барселона" из города Гуайякиль. Джастин Корнехо неудачно упал дома и скончался через несколько дней. 

Врачи несколько дней боролись за жизнь спортсмена, но не смогли его спасти, сообщает The Sun

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Голкипер эквадорской "Барселоны" Джастин Корнехо неудачно упал в душе и ударился о край ванной. Инцидент произошел дома у 20-летнего футболиста. Он не сумел вызвать помощь и пролежал без сознания несколько часов. 

Джастин Корнехо
Джастин Корнехо во время матча. Фото: instagram.com/justincornejo_/

Последствия падения игрока 

Только вечером того же дня Джастина обнаружили в его ванной комнате. Футболиста сразу же доставили в больницу, где медики предприняли максимум усилий, чтобы стабилизировать его состояние. 

Джастин Корнехо
Джастин Корнехо со своей девушкой. Фото: instagram.com/justincornejo_/

Усилия врачей не помогли спасти Корнехо. Голкипер скончался через несколько дней после падения в результате аневризмы аорты.

В прошлом сезоне Корнехо стал основным футболистом эквадорской "Барселоны". Он успел сыграть один матч за молодежную сборную Эквадора. 

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