Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Футболіст "Баварії" перейде до "Боруссії" Дортмунд arrow

Футболіст "Баварії" перейде до "Боруссії" Дортмунд

5 червня 2023 20:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Футболіст "Баварії" перейде до "Боруссії" Дортмунд
Бенжамен Павар святкує гол. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький захисник мюнхенської "Баварії" Бенжамен Павар готовий підписати контракт із дортмундською "Боруссією". Футболіст рішуче налаштований змінити клуб цього літа.

Павар має й інші варіант продовження кар'єри, повідомляє Bild.

Читайте також:

Бенжамен Павар перестав бути основним футболістом "Баварії" у сезоні 2022/2023. Термін дії контракту захисника із мюнхенцями розрахований до літа 2024 року. Однак француз хоче залишити "Альянц Арену" якнайшвидше.

Бенжамен Павар
Бенжамен Павар незадоволений суддівством. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Новий клуб Павара

У послугах 27-річного захисника зацікавлені команди із Бундесліги та інших європейських чемпіонатів. На нього претендують міланський "Інтер" та каталонська "Барселона". Однак Бенжамен Павар близький до того, щоб залишитися в Німеччині.

Представники дортмундської "Боруссії" зв'язалися з агентом гравця і вже ведуть переговори про трансфер футболіста. Сторони обговорили всі важливі питання, а сам Павар погодився на переїзд до Дортмунда. "Боруссія" готова заплатити за Бенжамена 20 млн євро.

У сезоні 2022/2023 французький захисник зіграв за "Баварію" 42 матчі у всіх турнірах. Він забив шість голів.

У "Борусії" вже грають захисники, які раніше виступали за "Баварію". Це Матс Хуммельс та Ніклас Зюле.

Нагадаємо, українцю Михайлу Мудрику доведеться піти з "Челсі" через Гаррі Кейна.

Форвард Златан Ібрагімович назвав причину завершення кар'єри.

Тенісистка Еліна Світоліна розповіла про плани на наступні матчі.

Тренер "Динамо" Мірча Луческу піде з команди заради закордонного клубу. 

"Боруссія" назвала ціну на Беллінгема: "Реал" такого не очікував. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB