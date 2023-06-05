Футболіст "Баварії" перейде до "Боруссії" Дортмунд

Бенжамен Павар святкує гол. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Французький захисник мюнхенської "Баварії" Бенжамен Павар готовий підписати контракт із дортмундською "Боруссією". Футболіст рішуче налаштований змінити клуб цього літа.

Павар має й інші варіант продовження кар'єри, повідомляє Bild.

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Бенжамен Павар перестав бути основним футболістом "Баварії" у сезоні 2022/2023. Термін дії контракту захисника із мюнхенцями розрахований до літа 2024 року. Однак француз хоче залишити "Альянц Арену" якнайшвидше.

Бенжамен Павар незадоволений суддівством. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Новий клуб Павара

У послугах 27-річного захисника зацікавлені команди із Бундесліги та інших європейських чемпіонатів. На нього претендують міланський "Інтер" та каталонська "Барселона". Однак Бенжамен Павар близький до того, щоб залишитися в Німеччині.

Представники дортмундської "Боруссії" зв'язалися з агентом гравця і вже ведуть переговори про трансфер футболіста. Сторони обговорили всі важливі питання, а сам Павар погодився на переїзд до Дортмунда. "Боруссія" готова заплатити за Бенжамена 20 млн євро.

У сезоні 2022/2023 французький захисник зіграв за "Баварію" 42 матчі у всіх турнірах. Він забив шість голів.

У "Борусії" вже грають захисники, які раніше виступали за "Баварію". Це Матс Хуммельс та Ніклас Зюле.

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