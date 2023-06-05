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Футболист "Баварии" перейдет в "Боруссию" Дортмунд

5 июня 2023 20:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболист "Баварии" перейдет в "Боруссию" Дортмунд
Бенжамен Павар празднует гол. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Французский защитник мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар готов подписать контракт с дортмундской "Боруссией". Футболист решительно настроен сменить клуб этим летом. 

У Павара есть и другие варианты продолжения карьеры, сообщает Bild

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Бенжамен Павар перестал быть основным футболистом "Баварии" в сезоне 2022/2023. Срок действия контракта защитника с мюнхенцами рассчитан до лета 2024 года. Однако француз хочет покинуть "Альянц Арену" как можно быстрее.  

Бенжамен Павар
Бенжамен Павар недоволен судейством. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Новый клуб Павара

В услугах 27-летнего защитника заинтересованы команды из Бундеслиги и других европейских чемпионатов. На него претендуют миланский "Интер" и каталонская "Барселона". Однако Бенжамен Павар близок к тому, чтобы остаться в Германии. 

Представители дортмундской "Боруссии" связались с агентом игрока и уже ведут переговоры о трансфере футболиста. Стороны обсудили все принципиальные вопросы, а сам Павар согласился на переезд в Дортмунд. "Боруссия" готова заплатить за Бенжамена 20 млн евро. 

В сезоне 2022/2023 французский защитник сыграл за "Баварию" 42 матча во всех турнирах. Он забил шесть голов. 

В "Боруссии" уже играют защитники, которые раньше выступали за "Баварию". Это Матс Хуммельс и Никлас Зюле. 

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