Футболист "Баварии" перейдет в "Боруссию" Дортмунд

Бенжамен Павар празднует гол. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Французский защитник мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар готов подписать контракт с дортмундской "Боруссией". Футболист решительно настроен сменить клуб этим летом.

У Павара есть и другие варианты продолжения карьеры, сообщает Bild.

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Бенжамен Павар перестал быть основным футболистом "Баварии" в сезоне 2022/2023. Срок действия контракта защитника с мюнхенцами рассчитан до лета 2024 года. Однако француз хочет покинуть "Альянц Арену" как можно быстрее.

Бенжамен Павар недоволен судейством. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Новый клуб Павара

В услугах 27-летнего защитника заинтересованы команды из Бундеслиги и других европейских чемпионатов. На него претендуют миланский "Интер" и каталонская "Барселона". Однако Бенжамен Павар близок к тому, чтобы остаться в Германии.

Представители дортмундской "Боруссии" связались с агентом игрока и уже ведут переговоры о трансфере футболиста. Стороны обсудили все принципиальные вопросы, а сам Павар согласился на переезд в Дортмунд. "Боруссия" готова заплатить за Бенжамена 20 млн евро.

В сезоне 2022/2023 французский защитник сыграл за "Баварию" 42 матча во всех турнирах. Он забил шесть голов.

В "Боруссии" уже играют защитники, которые раньше выступали за "Баварию". Это Матс Хуммельс и Никлас Зюле.

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