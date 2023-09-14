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Футболіст "Динамо" перейшов у "Металіст": у U-19 був найкращим бомбардиром України

14 вересня 2023 11:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Футболіст "Динамо" перейшов у "Металіст": у U-19 був найкращим бомбардиром України
Євген Ісаєнко у формі "Динамо". Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" припинило співпрацю з форвардом Євгеном Ісаєнком. Цей футболіст був одним із найперспективніших вихованців академії клубу.

Після розірвання контракту 23-річний футболіст перейшов до Першої ліги.

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Зазначимо, раніше київське "Динамо" заявило на сезон другого нападника Владислава Супрягу. За час його відсутності другим нападником клубу був нігерієць Беніто. Роль головного форварда у Владислава Ваната.

Металіст

На юнацькому рівні був найрезультативнішим

На офіційному сайті Професійної футбольної ліги (ПФЛ) Ісаєнко заявлено за харківський "Металіст", який виступає у Першій лізі.

Незважаючи на офіційну присутність футболіста у заявці "Металіста", у клубі про трансфер ще не повідомили. Очікується, що Євген підписав дворічний контракт.

На цю мить "Металіст" у групі А Першої ліги посідає останнє місце, маючи в активі лише чотири очки у шести матчах.

Зазначимо, що за основну команду "Динамо" Ісаєнко провів лише два матчі. При цьому Євген грав в оренді в "Чорноморці" — 19 ігор, 3 голи, 2 асисти, і "Колосі" — 36 ігор, 1 забитий м'яч і 1 гольова передача.

Ісаєнко був одним із найталановитіших гравців "Динамо" U-19. В одному із сезонів форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату, забивши в ньому 17 м'ячів.

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