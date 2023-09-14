Футболист "Динамо" перешел в "Металлист": в U-19 был лучшим бомбардиром Украины

Евгений Исаенко в форме "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" прекратило сотрудничество с форвардом Евгением Исаенко. Этот футболист был одним из самых многообещающих воспитанников академии клуба.

После ухода из команды 23-летний футболист перешел в Первую лигу.

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На юношеском уровне был самым результативным

На официальном сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Исаенко заявлен за харьковский "Металлист", выступающий в Первой лиге.

Несмотря на официальное присутствие футболиста в заявке "Металлиста", в клубе о трансфере еще не сообщили. Ожидается, что Евгений подписал двухлетний контракт.

На текущий момент "Металлист" в группе А Первой лиги занимает последнее место, имея в активе всего четыре очка в шести матчах.

Отметим, что за основную команду "Динамо" Исаенко провел всего два матча. При этом Евгений играл в аренде в "Черноморце" — 19 игр, 3 гола, 2 ассиста, и "Колосе" — 36 игр, 1 забитый мяч и 1 голевая передача.

Исаенко был одним из самых талантливых игроков "Динамо" U-19. В одном из сезонов форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив в нем 17 мячей.

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