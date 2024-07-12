Поліцейський вистрілив у футболіста у Бразилії — відео

Момент інциденту зі стріляниною. Фото: скриншот YouTube

У чемпіонаті Бразилії з футболу стався скандал зі стріляниною. Один із гравців місцевого клубу отримав поранення після дій поліцейського.

Співробітник правопорядку вистрілив у ногу футболісту, якому надали допомогу прямо на полі, повідомляє O Globo.

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У рамках 12 туру чемпіонату штату Гояс з футболу команда "Греміо Анаполіс" програла вдома з рахунком 1:2 супернику "Сентро Оесте". Матч супроводжувався сутичками гравців та грубою грою, а після фінального свистка футболісти обох команд розпочали бійку.

Постріл у голкіпера

Воротар "Греміо Анаполіс" Рамон Соуза отримав поранення під час інциденту після матчу. Один із бійців Спеціалізованої поліцейської роти (CPE) вистрілив у спортсмена з травматичної зброї з близької дистанції.

На матчі чергував екіпаж медичної бригади, який надав постраждалому допомогу прямо на полі. Лікарі зупинили кровотечу та забрали голкіпера до лікарні.

Поліція Бразилії під час роботи. Фото: скриншот Reuters

У клубі "Греміо Анаполіс" засудили "жорстокість та безвідповідальність" співробітника правоохоронних органів. Поліція штату Гояс проведе розслідування та внутрішню перевірку за фактом інциденту.

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