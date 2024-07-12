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Футболіст отримав постріл у ногу — у Бразилії поліцейський почав стріляти по гравцях

12 липня 2024 09:24
Валерій Ковалевич - Редактор
Поліцейський вистрілив у футболіста у Бразилії — відео
Момент інциденту зі стріляниною. Фото: скриншот YouTube
Валерій Ковалевич - Редактор

У чемпіонаті Бразилії з футболу стався скандал зі стріляниною. Один із гравців місцевого клубу отримав поранення після дій поліцейського.

Співробітник правопорядку вистрілив у ногу футболісту, якому надали допомогу прямо на полі, повідомляє O Globo.

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У рамках 12 туру чемпіонату штату Гояс з футболу команда "Греміо Анаполіс" програла вдома з рахунком 1:2 супернику "Сентро Оесте". Матч супроводжувався сутичками гравців та грубою грою, а після фінального свистка футболісти обох команд розпочали бійку.

Постріл у голкіпера

Воротар "Греміо Анаполіс" Рамон Соуза отримав поранення під час інциденту після матчу. Один із бійців Спеціалізованої поліцейської роти (CPE) вистрілив у спортсмена з травматичної зброї з близької дистанції.

На матчі чергував екіпаж медичної бригади, який надав постраждалому допомогу прямо на полі. Лікарі зупинили кровотечу та забрали голкіпера до лікарні.

Поліція Бразилії
Поліція Бразилії під час роботи. Фото: скриншот Reuters

У клубі "Греміо Анаполіс" засудили "жорстокість та безвідповідальність" співробітника правоохоронних органів. Поліція штату Гояс проведе розслідування та внутрішню перевірку за фактом інциденту.

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