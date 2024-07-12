Полицейский выстрелил в футболиста в Бразилии — видео

Футболист получил выстрел в ногу — в Бразилии полицейский начал стрелять по игрокам
В чемпионате Бразилии по футболу произошел скандал со стрельбой. Один из игроков местного клуба получил ранение после действий полицейского.
Сотрудник правопорядка выстрелил в ногу футболисту, которому оказали помощь прямо на поле, сообщает O Globo.
В рамках 12 тура чемпионата штата Гояс по футболу команда "Гремио Анаполис" проиграла дома со счетом 1:2 сопернику "Сентро Оэсте". Матч сопровождался стычками игроков и грубой игрой, а после финального свистка футболисты обеих команд начали драку.
Выстрел в голкипера
Вратарь "Гремио Анаполис" Рамон Соуза получил ранение во время инцидента после матча. Один из бойцов Специализированной полицейской роты (CPE) выстрелил в спортсмена из травматического оружия с близкой дистанции.
На матче дежурил экипаж медицинской бригады, который оказал пострадавшему помощь прямо на поле. Врачи остановили кровотечение и забрали голкипера в больницу.
В клубе "Гремио Анаполис" осудили "жестокость и безответственность" сотрудника правоохранительных органов. Полиция штата Гояс проведет расследование и внутреннюю проверку по факту инцидента.
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