Футболіст та волонтер Зозуля став агентом

Футбольний агент Роман Зозуля. Фото: instagram.com/zozulyaroman

Колишній футболіст збірної України Роман Зозуля після завершення кар'єри знайшов себе на новій ниві. Раніше він намагався висунути свою кандидатуру на посаду голови Української асоціації футболу.

За інформацією порталу Sport.ua, колишній нападник "Динамо", "Дніпра" та "Бетіса" став футбольним агентом.

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Зазначимо, що Зозуля з 2014 року займається волонтерством. Після початку повномасштабного вторгнення його організація постачала в Україну автомобілі.

Роман Зозуля у Донецькій області у 2021 році. Фото: instagram.com/zozulyaroman

Зозуля став футбольним агентом

За інформацією джерела, Зозуля разом із колишнім агентом Артема Мілевського Олександром Панковим працював над трансфером голкіпера ЮКСА Микити Федотова до львівських "Карпат". Цікаво, що обидва агенти здійснили трансфер в Україні, не проживаючи в ній — Зозуля мешкає в Іспанії, а Панков у Греції.

Також джерело повідомило, що Зозуля наразі консультує двох футболістів в Іспанії. З Романом працюють 18-річний воротар "Райо Махадаонда" Валентин Розе та 21-річний центральний захисник "Уніон Кольядо" Владислав Загладько. Обидва гравці є українцями.

Під час кар'єри гравця Зозуля зіграв 33 матчі і забив 4 м'ячі за збірну України.

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