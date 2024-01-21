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Футболист и волонтер Зозуля стал агентом

21 января 2024 12:06
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Агабекян Карен
редактор
Футболист и волонтер Зозуля стал агентом
Футбольний агент Роман Зозуля. Фото: instagram.com/zozulyaroman
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля после завершения карьеры нашел себя на новом поприще. Ранее он пытался выдвинуть свою кандидатуру на должность главы Украинской ассоциации футбола.

По информации портала Sport.ua, бывший нападающий "Динамо", "Днепра" и "Бетиса" стал футбольным агентом.

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Отметим, что Зозуля с 2014 года занимается волонтерством. После начала полномасштабного вторжения его организация поставляла в Украину автомобили.

Роман Зозуля
Роман Зозуля в Донецкой области в 2021 году. Фото: instagram.com/zozulyaroman

Зозуля стал футбольным агентом

По информации источника, Зозуля вместе с бывшим агентом Артема Милевского Александром Панковым работал над трансфером голкипера ЮКСА Никиты Федотова во львовские "Карпаты". Интересно, что оба агента осуществили трансфер в Украине, не проживая в стране — Зозуля живет в Испании, а Панков в Греции.

Также источник сообщил, что Зозуля на текущий момент консультирует двух футболистов в Испании. С Романом работают 18-летний вратарь "Райо Махадаонда" Валентин Розе и 21-летний центральный защитник "Унион Кольядо" Владислав Загладько. Оба игрока являются украинцами.

В бытность карьеры игрока Зозуля сыграл 33 матча и забил 4 мяча за сборную Украины.

Напомним, Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него.

Трансфер Пихаленка — журналисты раскрыли правду об уходе лидера "Днепра-1".

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Милевский не общается с экс-одноклубником Поповым и блогером "Красавой" — что известно.

Анчелотти прокомментировал ошибки Лунина в провальном матче с "Атлетиком".

Артем Милевский посоветовал Андрею Лунину вариант продолжения карьеры — уходить ли из "Реала".

футбол
Испания
Футбол трансферы
Роман Зозуля
волонтерство

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