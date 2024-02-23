Футболіста англійського клубу ув'язнили за жорстокий напад на людину

Ільяс Шаїр під час матчу за "КПР". Фото: instagram.com/ilias_chair/

Атакувальний півзахисник англійського футбольного клубу "Квінз Парк Рейнджерс" Ільяс Шаїр засуджений до реального ув'язнення. Спортсмен каменем проломив череп водію вантажівки.

Інцидент за участю гравця збірної Марокко стався в Антверпені, де виріс футболіст, повідомляє Metro.

Марокканець із бельгійським паспортом Ільяс Шаїр вже п'ять років виступає за англійський "Квінс Парк Рейнджерс", за який 26-річний футболіст відіграв 223 поєдинки. Однак найближчим часом клуб може розірвати контракт із півзахисниками.

Ільяс Шаїр на футбольному полі. Фото: instagram.com/ilias_chair/

Шаїр може вирушити до в'язниці

Прокуратура бельгійського Антверпена засудила Ільаса Шаїра до позбавлення волі строком на 12 місяців та можливістю відстрочення покарання на рік. Причиною став напад футболіста на водія вантажівки. Спортсмен посварився зі співрозмовником та каменем проломив йому череп.

Прокурор вимагав для обвинуваченого п'яти років ув'язнення. За його твердженням, потерпілий громадянин ледь не помер, і нейрохірурги кілька годин виборювали його життя. Внаслідок інциденту чоловік втратив роботу і досі не може повністю відновитись.

При цьому керівництво "Квінз Парк Рейнджерс" опублікувало заяву, в якій підтвердило: клуб веде переговори з адвокатами гравця і не збирається робити заяву з приводу інциденту доти, доки триває розгляд. Юристи оскаржать вирок. Він зможе продовжити виступати за "КПР" найближчим часом.

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