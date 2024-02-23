Футболиста английского клуба отправили за решетку за жестокое нападение на человека

Ильяс Шаир во время матча за "КПР". Фото: instagram.com/ilias_chair/

Атакующий полузащитник английского футбольного клуба "Куинз Парк Рейнджерс" Ильяс Шаир приговорен к реальному тюремному заключению. Спортсмен камнем проломил череп водителю грузовика.

Инцидент с участием игрока сборной Марокко произошел в Антверпене, где вырос футболист, сообщает Metro.

Марокканец с бельгийским паспортом Ильяс Шаир уже пять лет выступает за английский "Куинз Парк Рейнджерс", за который 26-летний футболист отыграл 223 поединка. Однако в ближайшее время клуб может расторгнуть контракт с полузащитниками.

Ильяс Шаир на футбольном поле. Фото: instagram.com/ilias_chair/

Шаир может отправиться в тюрьму

Прокуратура бельгийского Антверпена приговорила Ильаса Шаира к лишению свободы сроком на 12 месяцев и возможностью отсрочки наказания на год. Причиной послужило нападение футболиста на водителя грузовика. Спортсмен поссорился с собеседником и камнем проломил ему череп.

Прокурор требовал для обвиняемого пяти лет тюремного заключения. Согласно его утверждению, потерпевший гражданин едва не скончался, и нейрохирурги несколько часов боролись за его жизнь. В результате инцидента мужчина потерял работу и до сих пор не может полностью восстановиться.

При этом руководство "Куинз Парк Рейнджерс" опубликовало заявление, в котором подтвердило: клуб ведет переговоры с адвокатами игрока и не собирается делать заявление по поводу инцидента до тех пор, пока длится разбирательство. Юристы обжалуют приговор. Он сможет продолжить выступать за "КПР" в ближайшее время.

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