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Футболиста английского клуба отправили за решетку за жестокое нападение на человека

23 февраля 2024 19:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболиста английского клуба отправили за решетку за жестокое нападение на человека
Ильяс Шаир во время матча за "КПР". Фото: instagram.com/ilias_chair/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Атакующий полузащитник английского футбольного клуба "Куинз Парк Рейнджерс" Ильяс Шаир приговорен к реальному тюремному заключению.  Спортсмен камнем проломил череп водителю грузовика.

Инцидент с участием игрока сборной Марокко произошел в Антверпене, где вырос футболист, сообщает Metro

Марокканец с бельгийским паспортом Ильяс Шаир уже пять лет выступает за английский "Куинз Парк Рейнджерс", за который 26-летний футболист отыграл 223 поединка. Однако в ближайшее время клуб может расторгнуть контракт с полузащитниками. 

Ильяс Шаир
Ильяс Шаир на футбольном поле. Фото: instagram.com/ilias_chair/

Шаир может отправиться в тюрьму 

Прокуратура бельгийского Антверпена приговорила Ильаса Шаира к лишению свободы сроком на 12 месяцев и возможностью отсрочки наказания на год. Причиной послужило нападение футболиста на водителя грузовика. Спортсмен поссорился с собеседником и камнем проломил ему череп. 

Прокурор требовал для обвиняемого пяти лет тюремного заключения. Согласно его утверждению, потерпевший гражданин едва не скончался, и нейрохирурги несколько часов боролись за его жизнь. В результате инцидента мужчина потерял работу и до сих пор не может полностью восстановиться. 

При этом руководство "Куинз Парк Рейнджерс" опубликовало заявление, в котором подтвердило: клуб ведет переговоры с адвокатами игрока и не собирается делать заявление по поводу инцидента до тех пор, пока длится разбирательство. Юристы обжалуют приговор. Он сможет продолжить выступать за "КПР" в ближайшее время. 

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