Гравця "Ренна" звинувачують у ненавмисному вбивстві — деталі

Футболіста Ренна затримали за ненавмисне вбивство жінки
Гравця французького "Ренна" затримала поліція. Його звинувачують у ненавмисному вбивстві жінки.
Про це повідомляє France Bleu.
Гравця "Ренна" звинувачують у вбивстві
Відомо, що під час прогулянки на самокаті один із гравців збив 51-річну жінку. Її ушпиталили, проте за декілька днів вона померла у лікарні.
ДТП сталась у центрі Ренна. Також повідомляється, що гравець був не один — з ним на самокаті перебував неповнолітній пасажир.
За результатами аналізів, у крові в обох винуватців не було виявлено ні алкоголю, ні наркотичних речовин. Наразі пресі не відомі прізвища учасників аварії.
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