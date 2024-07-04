Гравця "Ренна" звинувачують у ненавмисному вбивстві — деталі

Гравці ФК Ренн. Фото: іnstagram.com/staderennaisfc

Гравця французького "Ренна" затримала поліція. Його звинувачують у ненавмисному вбивстві жінки.

Про це повідомляє France Bleu.

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Відомо, що під час прогулянки на самокаті один із гравців збив 51-річну жінку. Її ушпиталили, проте за декілька днів вона померла у лікарні.

Гравці клубу Ренн. Фото: іnstagram.com/staderennaisfc/

ДТП сталась у центрі Ренна. Також повідомляється, що гравець був не один — з ним на самокаті перебував неповнолітній пасажир.

За результатами аналізів, у крові в обох винуватців не було виявлено ні алкоголю, ні наркотичних речовин. Наразі пресі не відомі прізвища учасників аварії.

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