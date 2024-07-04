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Футболіста Ренна затримали за ненавмисне вбивство жінки

4 липня 2024 13:31
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Гравця "Ренна" звинувачують у ненавмисному вбивстві — деталі
Гравці ФК Ренн. Фото: іnstagram.com/staderennaisfc
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Гравця французького "Ренна" затримала поліція. Його звинувачують у ненавмисному вбивстві жінки. 

Про це повідомляє France Bleu

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Гравця "Ренна" звинувачують у вбивстві

Відомо, що під час прогулянки на самокаті один із гравців збив 51-річну жінку. Її ушпиталили, проте за декілька днів вона померла у лікарні. 

Гравці клубу Ренн
Гравці клубу Ренн. Фото: іnstagram.com/staderennaisfc/

 

ДТП сталась у центрі Ренна. Також повідомляється, що гравець був не один — з ним на самокаті перебував неповнолітній пасажир. 

За результатами аналізів, у крові в обох винуватців не було виявлено ні алкоголю, ні наркотичних речовин. Наразі пресі не відомі прізвища учасників аварії.

Водій скутера перебуває під вартою та чекає розслідування. 

Нагадаємо, Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

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