Игрок "Ренна" обвиняется в непреднамеренном убийстве — детали

Футболиста Ренна задержали за непреднамеренное убийство женщины
Игрока французского "Ренна" задержала полиция. Его обвиняют в непреднамеренном убийстве женщины.
Об этом сообщает France Bleu.
Игрок "Ренна" обвиняется в убийстве
Известно, что во время прогулки на самокате один из игроков сбил 51-летнюю женщину. Ее госпитализировали, однако через несколько дней она скончалась в больнице.
ДТП произошло в центре Ренна. Также сообщается, что игрок был не один — с ним на самокате находился несовершеннолетний пассажир.
По результатам анализов, в крови у обоих виновников не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотических веществ. Сейчас прессе неизвестны фамилии участников аварии.
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