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Футболиста Ренна задержали за непреднамеренное убийство женщины

4 июля 2024 13:31
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Игрок "Ренна" обвиняется в непреднамеренном убийстве — детали
Игроки ФК Ренн. Фото: instagram.com/staderennaisfc
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Игрока французского "Ренна" задержала полиция. Его обвиняют в непреднамеренном убийстве женщины.

Об этом сообщает France Bleu.

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Игрок "Ренна" обвиняется в убийстве

Известно, что во время прогулки на самокате один из игроков сбил 51-летнюю женщину. Ее госпитализировали, однако через несколько дней она скончалась в больнице.

Гравці клубу Ренн
Игроки клуба Ренн. Фото: іnstagram.com/staderennaisfc/

ДТП произошло в центре Ренна. Также сообщается, что игрок был не один — с ним на самокате находился несовершеннолетний пассажир.

По результатам анализов, в крови у обоих виновников не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотических веществ. Сейчас прессе неизвестны фамилии участников аварии.

Водитель скутера находится под стражей и ждет расследования.

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