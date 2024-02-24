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Футболістів Динамо забронювали від мобілізації до травня

24 лютого 2024 12:53
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Футболістів Динамо забронювали від мобілізації до травня
Сергій Мохник. Фото: Динамо
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Керівництво київського "Динамо" зуміло забронювати футболістів клубу від загальної мобілізації до 17 травня 2024 року. Точніше, функціонери зуміли продовжити бронь для гравців.

Про це повідомив заступник генерального директора столичного клубу Сергій Мохник, передає Новини.LIVE.

"Ми отримали статус об’єкта критичної інфраструктури. Футболісти мають бронь. Вони й раніше мали бронь, а зараз вона продовжена до 17 травня. Надалі будемо продовжувати займатися цим питанням", — сказав Мохник в ефірі Youtube-каналу "ТаТоТаке".

Питання порушували на зустрічі клубів та УАФ

Раніше президент "Оболоні" Олександр Резніченко також прокоментував питання мобілізації футболістів, яке підіймали на зустрічі керівників клубів з УАФ.

"Сьогодні питання це порушувалося. Однак ви розумієте, що в країні війна — і брати на себе якісь зобов'язання, що ми вирішуватимемо ці питання, ніхто не буде. Був меседж один: "Ми працюємо у законодавчих нормах, які є". За великим рахунком, всі клуби повинні вирішувати ці питання на місцях", — казав Резніченко.

Позиція представника Оболоні така це питання потрібно вирішувати, але не треба робити з футболістів та тренерів святих людей, які є недоторканними. 

"Всі повинні відчувати відповідальність у цей час, всі повинні дякувати військовим на фронті, які дають нам можливість займатися своєю справою. Однозначного рішення та посилу від керівництва не було — і його не повинно бути", — додав він.

Нагадаємо, вийшов матеріал про відомих українських спортсменів, які загинули під час війни.

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Динамо
УПЛ
мобілізація
ФК Оболонь

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