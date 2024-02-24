Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Футболистов Динамо забронировали от мобилизации до мая arrow

Футболистов Динамо забронировали от мобилизации до мая

24 февраля 2024 12:53
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Футболистов Динамо забронировали от мобилизации до мая
Сергей Мохник. Фото: Динамо
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Руководство киевского Динамо смогло забронировать футболистов клуба от общей мобилизации до 17 мая 2024 года. Точнее, функционеры сумели продолжить бронь для игроков.

Об этом сообщил заместитель генерального директора столичного клуба Сергей Мохник, передает Новини.LIVE.

"Мы получили статус объекта критической инфраструктуры. Футболисты имеют бронь. Они и раньше имели бронь, а сейчас она продлена до 17 мая. В дальнейшем будем продолжать заниматься этим вопросом", — сказал Мохник в эфире Youtube-канала "ТаТоТаке".

Вопрос поднимали на встрече клубов и УАФ

Ранее президент Оболони Александр Резниченко также прокомментировал вопрос мобилизации футболистов, поднимаемый на встрече руководителей клубов по УАФ.

"Сегодня вопрос этот поднимался. Однако вы понимаете, что в стране война – и брать на себя какие-то обязательства, что мы будем решать эти вопросы, никто не будет. Был месседж один: "Мы работаем в законодательных нормах, которые есть". По-большому счету, все клубы должны решать эти вопросы на местах", — говорил Резниченко.

Позиция представителя Оболони такова — этот вопрос нужно решать, но не нужно делать из футболистов и тренеров святых людей, которые неприкосновенны.

"Все должны чувствовать ответственность в это время, все должны благодарить военных на фронте, которые дают нам возможность заниматься своим делом. Однозначного решения и посыла от руководства не было — и его не должно быть", — добавил он.

Напомним, вышел материал про известных украинских спортсменов, которые погибли во время войны. 

Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ. 

Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизировать футболистов.

Динамо
УПЛ
мобилизация
ФК Оболонь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

10 февраля 2024

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

Актуальное по теме