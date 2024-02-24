Футболистов Динамо забронировали от мобилизации до мая

Сергей Мохник. Фото: Динамо

Руководство киевского Динамо смогло забронировать футболистов клуба от общей мобилизации до 17 мая 2024 года. Точнее, функционеры сумели продолжить бронь для игроков.

Об этом сообщил заместитель генерального директора столичного клуба Сергей Мохник, передает Новини.LIVE.

"Мы получили статус объекта критической инфраструктуры. Футболисты имеют бронь. Они и раньше имели бронь, а сейчас она продлена до 17 мая. В дальнейшем будем продолжать заниматься этим вопросом", — сказал Мохник в эфире Youtube-канала "ТаТоТаке".

Вопрос поднимали на встрече клубов и УАФ

Ранее президент Оболони Александр Резниченко также прокомментировал вопрос мобилизации футболистов, поднимаемый на встрече руководителей клубов по УАФ.

"Сегодня вопрос этот поднимался. Однако вы понимаете, что в стране война – и брать на себя какие-то обязательства, что мы будем решать эти вопросы, никто не будет. Был месседж один: "Мы работаем в законодательных нормах, которые есть". По-большому счету, все клубы должны решать эти вопросы на местах", — говорил Резниченко.

Позиция представителя Оболони такова — этот вопрос нужно решать, но не нужно делать из футболистов и тренеров святых людей, которые неприкосновенны.

"Все должны чувствовать ответственность в это время, все должны благодарить военных на фронте, которые дают нам возможность заниматься своим делом. Однозначного решения и посыла от руководства не было — и его не должно быть", — добавил он.

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