Футбольного суддю протримали у ТЦК декілька днів — арбітрів мобілізуватимуть

Співробітники ТЦК під час перевірки документів. Фото: "Радіо Свобода"

В Одесі стався черговий скандал, пов'язаний із роботою співробітників ТЦК. Вони на декілька днів затримали футбольного суддю.

Арбітр прямо з місцевого вокзалу потрапив до місцевого центру ТЦК, повідомляє Telegram-канал "Брутальний футбол" із посиланням на журналіста Володимира Звєрова.

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Один із футбольних суддів був затриманий на виході з вокзалу міста Одеса. Співробітники ТЦК забрали рефері із собою та утримували декілька днів.

Суддівська бригада перед футбольним матчем Фото: УНІАН

Подробиці скандалу в Одесі

Суддя прямував на місцевий стадіон, де мав працювати на матчі двох аматорських команд. Ім'я цього рефері не називається, але відомо, що він регулярно працює на поєдинках Першої та Другої ліги.

Наразі суддя вже вдома, проте ця історія стала прецедентом, який обговорюють в Українській Асоціації футболу. Відомо, що УАФ є об'єктом критичної інфраструктури. За законом Асоціація має право забронювати 50% своїх співробітників.

Проте футбольні судді не мають бронювання через те, що вони не є співробітниками УАФ. Арбітри працюють під егідою ФОП. Якщо ситуація посилиться, футбольні матчі в Україні не буде кому судити. Зараз в країні працюють близько 300 рефері, і змінювати їх немає ким.

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