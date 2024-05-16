Футбольного судью продержали в ТЦК несколько дней — арбитров будут мобилизировать

Сотрудники ТЦК во время проверки документов. Фото: "Радио Свобода"

В Одессе произошел очередной скандал, связанный с работой сотрудников ТЦК. Они на несколько дней задержали футбольного судью.

Арбитр прямо с местного вокзала попал в местный центр ТЦК, сообщает Telegram-канал "Брутальный футбол" со ссылкой на журналиста Владимира Зверова.

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Один из футбольных судей был задержан на выходе из вокзала города Одесса. Сотрудники ТЦК забрали рефери с собой и удерживали несколько дней.

Судейская бригада перед футбольным матчем. Фото: УНИАН

Подробности скандала в Одессе

Судья направлялся на местный стадион, где должен был работать на матче двух любительских команд. Имя этого рефери не называется, но известно, что он регулярно работает на поединках Первой и Второй лиги.

В настоящее время судья уже дома, однако эта история стала прецедентом, который обсуждают в Украинской Ассоциации футбола. Известно, что УАФ является объектом критической инфраструктуры. По закону, Ассоциация имеет право забронировать 50% своих сотрудников.

Однако у футбольных судей нет бронирования из-за того, что они не являются сотрудниками УАФ. Арбитры работают под эгидой ФЛП. Если ситуация усугубится, футбольные матчи в Украине будет некому судить. В настоящее время в стране работают около 300 рефери, и менять их некем.

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