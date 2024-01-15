Гармаш повертається до УПЛ, але не до Динамо

Денис Гармаш у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Відомий український футболіст Денис Гармаш знову виступатиме у Прем'єр-лізі. Вихованець "Динамо" повертається до УПЛ після короткого відрядження до Хорватії.

Гармаш скоро зможе вийти на поле у матчі проти "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Віктора Вацка.

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Денис Гармаш є вихованцем київського "Динамо". У 2020 році він виступав за турецький "Різеспор" на правах оренди, а у 2023 році перейшов до "Осієка".

Денис Гармаш на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Повернення Гармаша

Кар'єра досвідченого 33-річного футболіста в чемпіонаті Хорватії не вдалася через зміну тренера в "Осієку". Найближчим часом клуб достроково розірве контракт із півзахисником, і Гармаш повернеться до української Прем'єр-ліги.

Денис Гармаш під час розминки. Фото: пресслужба "Динамо"

Денис досяг попередньої домовленості з керівництвом харківського клубу "Металіст 1925". На переході ексфутболіста "Динамо" наполіг новий головний тренер команди Віктор Скрипник.

Гармаш має приєднатися до "Металіста 1925" вже найближчим часом. Він підпише контракт терміном півтора сезону.

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