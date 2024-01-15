Гармаш возвращается в УПЛ, но не в Динамо

Денис Гармаш в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Известный украинский футболист Денис Гармаш снова будет выступать в Премьер-лиге. Воспитанник "Динамо" возвращается в УПЛ после короткой командировки в Хорватию.

Гармаш скоро сможет выйти на поле в матче против "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Виктора Вацко.

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Денис Гармаш является воспитанником киевского "Динамо". В 2020 году он выступал за турецкий "Ризеспор" на правах аренды, а в 2023 году перешел в "Осиек".

Денис Гармаш на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Возвращение Гармаша

Карьера опытного 33-летнего футболиста в чемпионате Хорватии не удалась из-за смены тренера в "Осиеке". В ближайшее время клуб досрочно расторгнет контракт с полузащитником, и Гармаш вернется в украинскую Премьер-лигу.

Денис Гармаш во время разминки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Денис достиг предварительной договоренности с руководством харьковского клуба "Металлист 1925". На переходе экс-футболиста "Динамо" настоял новый главный тренер команды Виктор Скрипник.

Гармаш должен присоединиться к "Металлисту 1925" уже в ближайшее время. Он подпишет контракт сроком на полтора сезона.

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