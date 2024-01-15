Известный украинский футболист неожиданно возобновил карьеру

Денис Кожанов в футболке "Карпат". Фото: УНИАН

Бывший футболист сборной Украины решил возобновить карьеру. Денис Кожанов подписал контракт с любительским клубом.

Экс-вингер львовских "Карпат" будет выступать за "Благо-Юность", сообщает "Брутальный футбол".

Читайте также:

Любительский футбольный клуб "Благо-Юность", который зарегистрирован в селе Верхняя Калушского района, объявил о подписании соглашения с 36-летним Денисом Кожановым. На этом усилении состава настоял новый главный тренер команды Василий Малык.

Денис Кожанов на презентации в новом клубе. Фото: instagram.com/brutal_footlviv_region/

Возвращение Кожанова на поле

Денис Кожанов успел поиграть во многих украинских клубах, включая "Шахтер", "Ильичевец", "Севастополь", "Мариуполь" и "Верес". На счету футболиста четыре матча за сборную Украины.

Инициатором идеи приглашения Кожанова в "Благо-Юность" стал играющий тренер команды Владимир Федорив, с которым Денис выступал в "Севастополе". Новичок клуба из Львовской области планирует совмещать игровую карьеру с работой ассистентом тренера в "Карпатах-2".

В 11 турах в чемпионате Ивано-Франковской области "Благо-Юность" набрала 29 очков. Она на два очка отстает от действующего чемпиона турнира — команды "Вильхивци" из Коломыйского района.

Напомним, Буяльским интересуются клубы из Италии и Германии.

"Барселона" уволит Хави — известно, кто возглавит каталонцев.

Матвиенко покинет "Шахтер" — куда может перейти защитник.

"Челси" вместо Довбика подпишет обладателя Золотого мяча.

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.