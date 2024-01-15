Известный украинский футболист неожиданно возобновил карьеру
Бывший футболист сборной Украины решил возобновить карьеру. Денис Кожанов подписал контракт с любительским клубом.
Экс-вингер львовских "Карпат" будет выступать за "Благо-Юность", сообщает "Брутальный футбол".
Любительский футбольный клуб "Благо-Юность", который зарегистрирован в селе Верхняя Калушского района, объявил о подписании соглашения с 36-летним Денисом Кожановым. На этом усилении состава настоял новый главный тренер команды Василий Малык.
Возвращение Кожанова на поле
Денис Кожанов успел поиграть во многих украинских клубах, включая "Шахтер", "Ильичевец", "Севастополь", "Мариуполь" и "Верес". На счету футболиста четыре матча за сборную Украины.
Инициатором идеи приглашения Кожанова в "Благо-Юность" стал играющий тренер команды Владимир Федорив, с которым Денис выступал в "Севастополе". Новичок клуба из Львовской области планирует совмещать игровую карьеру с работой ассистентом тренера в "Карпатах-2".
В 11 турах в чемпионате Ивано-Франковской области "Благо-Юность" набрала 29 очков. Она на два очка отстает от действующего чемпиона турнира — команды "Вильхивци" из Коломыйского района.
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