Відомий український футболіст несподівано відновив кар'єру

Денис Кожанов у футболці "Карпат". Фото: УНІАН

Колишній футболіст збірної України вирішив поновити кар'єру. Денис Кожанов підписав контракт з аматорським клубом.

Ексвінгер львівських "Карпат" виступатиме за "Благо-Юність", повідомляє "Брутальний футбол".

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Аматорський футбольний клуб "Благо-Юність", зареєстрований у селі Верхня Калуського району, оголосив про підписання угоди з 36-річним Денисом Кожановим. На цьому посиленні складу наполіг новий головний тренер команди Василь Малик.

Денис Кожанов на презентації у новому клубі. Фото: instagram.com/brutal_footlviv_region/

Повернення Кожанова на поле

Денис Кожанов встиг пограти у багатьох українських клубах, включаючи "Шахтар", "Іллічівець", "Севастополь", "Маріуполь" та "Верес". На рахунку футболіста чотири матчі за збірну України.

Ініціатором ідеї запрошення Кожанова до "Благо-Юності" став граючий тренер команди Володимир Федорів, з яким Денис виступав у "Севастополі". Новачок клубу зі Львівської області планує поєднувати ігрову кар'єру з роботою асистентом тренера у "Карпатах-2".

У 11 турах у чемпіонаті Івано-Франківської області "Благо-Юність" набрала 29 очок. Вона на два очки відстає від чинного чемпіона турніру — "Вільхівців" з Коломийського району.

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