Гармаш спростував чутки про розірвання контракту з Осієком
Ситуація з майбутнім українського півзахисника хорватського "Осієка" Денисом Гармашем залишається під питанням. Футболіста не беруть на зимовий тренувальний збір, а першу частину сезону він тренувався із дублем.
Ситуацію зі своїм майбутнім у коментарі "Спорт-Експрес" прокоментував сам Гармаш.
Чи розірвали контракт із Гармашем
Діючий договір з "Осієком" у Гармаша завершиться 30 червня 2024 року і клуб має опцію продовжити контракт ще на рік.
Раніше з'явилася інформація, що Гармаш не потрапив до списку гравців, які не полетять на тренувальний збір. Потім у ЗМІ почали розповсюджувати інформацію, що контракт розірвали.
За словами Гармаша, він продовжує залишатися гравцем "Осієка" і жодних контрактів із ним не розривали.
"Я не розірвав контракт! Знаходжуся тут. У Макдональдсі їм зараз. Поки що немає ясності!" — сказав Гармаш.
Зазначимо, що 33-річний Гармаш перейшов із київського "Динамо" до "Осієка" у вересні в статусі вільного агента.
Одразу після переходу Гармаш зіграв у складі клубу чотири матчі, але після зміни тренера та спортивного директора, які його запрошували до "Осієка", українця заслали в дубль.
Хорватські джерела зазначали, що нове керівництво намагається показати неспроможність своїх попередників. Жертвою цієї політичної боротьби став Гармаш.
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