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Гармаш спростував чутки про розірвання контракту з Осієком

13 січня 2024 23:23
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Агабекян Карен
редактор
Гармаш спростував чутки про розірвання контракту з Осієком
Денис Гармаш після підписання контракту з "Осієком". Фото: "Осієк"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ситуація з майбутнім українського півзахисника хорватського "Осієка" Денисом Гармашем залишається під питанням. Футболіста не беруть на зимовий тренувальний збір, а першу частину сезону він тренувався із дублем.

Ситуацію зі своїм майбутнім у коментарі "Спорт-Експрес" прокоментував сам Гармаш.

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Чи розірвали контракт із Гармашем

Діючий договір з "Осієком" у Гармаша завершиться 30 червня 2024 року і клуб має опцію продовжити контракт ще на рік.

Раніше з'явилася інформація, що Гармаш не потрапив до списку гравців, які не полетять на тренувальний збір. Потім у ЗМІ почали розповсюджувати інформацію, що контракт розірвали.

За словами Гармаша, він продовжує залишатися гравцем "Осієка" і жодних контрактів із ним не розривали.

"Я не розірвав контракт! Знаходжуся тут. У Макдональдсі їм зараз. Поки що немає ясності!" — сказав Гармаш.

Зазначимо, що 33-річний Гармаш перейшов із київського "Динамо" до "Осієка" у вересні в статусі вільного агента.

Одразу після переходу Гармаш зіграв у складі клубу чотири матчі, але після зміни тренера та спортивного директора, які його запрошували до "Осієка", українця заслали в дубль.

Хорватські джерела зазначали, що нове керівництво намагається показати неспроможність своїх попередників. Жертвою цієї політичної боротьби став Гармаш.

Нагадаємо, у "Динамо" з'явився новий тренер — що про нього відомо.

Українського форварда Артема Довбика побили на тренуванні "Жирони".

"Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби.

Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби.

Сергій Ребров вибрав суперника для збірної України перед кваліфікацією на Євро-2024.

футбол
Хорватія
Денис Гармаш
українські легіонери (футбол)
Осієк

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