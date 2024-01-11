Металіст 1925 підпише колишню зірку Динамо та ще двох гравців

Денис Гармаш у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Новий головний тренер харківського "Металіста 1925" Віктор Скрипник серйозно підійшов до комплектування складу. Він отримав карт-бланш на зимову трансферну кампанію.

"Металіст 1925" збирається підписати одразу декілька нових футболістів, повідомляє "ТаТоТаке".

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У власників харківського "Металіста 1925" амбітні плани. До клубу було запрошено колишнього головного тренера "Ворскли" Віктора Скрипника, якому дозволили залучити до команди кілька новачків.

Владлен Юрченко у грі проти "Шахтаря". Фото: instagram.com/yurcha__10/

Хто може перейти в "Металіст 1925"

Віктора Скрипника зацікавлено в трансфері досвідченого півзахисника Дениса Гармаша. Досвідчений 33-річний футболіст у вересні 2023 року перейшов до "Осієка" на правах вільного агента, але не зумів стати гравцем основи хорватської команди. Він не виходив на поле у 12 останніх матчах "Осієка". Цієї зими "Металіст 1925" хоче повернути Гармаша в українську Прем'єр-лігу.

Крім ексхавбека "Динамо", харківський клуб готує перехід Владлена Юрченка, який достроково розірвав контракт із "Ворсклою". "Металіст 1925" запропонує 29-річному футболісту контракт на три роки.

Третім новачком "Металіста 1925" може стати 21-річний півзахисник луганської "Зорі" Денис Нагнойний.

Нагадаємо, "Шахтарю" приписують інтерес до молодого гравця "Манчестер Сіті".

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