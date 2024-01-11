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Шахтарю приписують інтерес до молодого гравця Манчестер Сіті

11 січня 2024 09:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтарю приписують інтерес до молодого гравця Манчестер Сіті
Жоель Ндала під час тренування. Фото: instagram.com/joelndala7/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво англійського "Манчестер Сіті" має намір віддати в оренду кілька молодих гравців. Один із них може продовжити кар'єру в донецькому "Шахтарі".

Український клуб є одним із варіантів для переходу Жоеля Ндала, повідомляє Daily Mail.

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Влітку 2024 року відразу у кількох футболістів молодіжної команди "Манчестер Сіті" закінчаться контракти з клубом. Найближчим часом керівництво "містян" продовжить угоди майже з усіма цими футболістами.

На кого претендує "Шахтар"

Молодий півзахисник Жоель Ндала вже кілька років перебуває у системі "Манчестер Сіті". Найближчими місяцями 17-річний лівий вінгер може продовжити контракт із "міщанами". Головною умовою є більша кількість ігрового часу.

Жоель Ндала
Жоель Ндала у матчі за "МанСіті". Фото: instagram.com/joelndala7/

"Манчестер Сіті" готовий відправити футболіста в оренду терміном щонайменше на сезон. Серед клубів, у яких може продовжити кар'єру Жоель Ндала, опинилися норвезький "Молде", бельгійський "Ломмель", іспанська "Жирона" та донецький "Шахтар".

У сезоні-2023/2024 Жоель Ндала зіграв вісім матчів у всіх турнірах, включаючи Юнацьку лігу чемпіонів. На його рахунку один гол та дві результативні передачі.

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Манчестер Сіті

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