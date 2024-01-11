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Шахтеру приписывают интерес к молодому игроку Манчестер Сити

11 января 2024 09:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтеру приписывают интерес к молодому игроку Манчестер Сити
Жоэль Ндала во время тренировки. Фото: instagram.com/joelndala7/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство английского "Манчестер Сити" собирается отдать в аренду несколько молодых игроков. Один из них может продолжить карьеру в донецком "Шахтере". 

Украинский клуб является одним из вариантов для перехода Жоэля Ндала, сообщает Daily Mail

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Летом 2024-го года сразу у нескольких футболистов молодежной команды "Манчестер Сити" закончатся контракты с клубом. В ближайшее время руководство "горожан" продлит соглашения почти со всеми этими футболистами. 

На кого претендует "Шахтер" 

Молодой полузащитник Жоэль Ндала уже несколько лет находится в системе "Манчестер Сити". В ближайшие месяцы 17-летний левый вингер может продлить контракт с "горожанами". Главным условием является большее количество игрового времени. 

Жоэль Ндала
Жоэль Ндала в матче за "МанСити". Фото: instagram.com/joelndala7/

"Манчестер Сити" готов отправить футболиста в аренду сроком как минимум на сезон. Среди клубов, в которых может продолжить карьеру Жоэль Ндала, оказались норвежский "Молде", бельгийский "Ломмель", испанская "Жирона" и донецкий "Шахтер". 

В сезоне 2023/2024 Жоэль Ндала сыграл восемь матчей во всех турнирах, включая Юношескую лигу чемпионов. На его счету один гол и две результативные передачи. 

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