Шахтеру приписывают интерес к молодому игроку Манчестер Сити

Жоэль Ндала во время тренировки. Фото: instagram.com/joelndala7/

Руководство английского "Манчестер Сити" собирается отдать в аренду несколько молодых игроков. Один из них может продолжить карьеру в донецком "Шахтере".

Украинский клуб является одним из вариантов для перехода Жоэля Ндала, сообщает Daily Mail.

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На кого претендует "Шахтер"

Молодой полузащитник Жоэль Ндала уже несколько лет находится в системе "Манчестер Сити". В ближайшие месяцы 17-летний левый вингер может продлить контракт с "горожанами". Главным условием является большее количество игрового времени.

Жоэль Ндала в матче за "МанСити". Фото: instagram.com/joelndala7/

"Манчестер Сити" готов отправить футболиста в аренду сроком как минимум на сезон. Среди клубов, в которых может продолжить карьеру Жоэль Ндала, оказались норвежский "Молде", бельгийский "Ломмель", испанская "Жирона" и донецкий "Шахтер".

В сезоне 2023/2024 Жоэль Ндала сыграл восемь матчей во всех турнирах, включая Юношескую лигу чемпионов. На его счету один гол и две результативные передачи.

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