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Металлист 1925 подпишет бывшую звезду Динамо и еще двух игроков

11 января 2024 10:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Металлист 1925 подпишет бывшую звезду Динамо и еще двух игроков
Денис Гармаш в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новый главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Виктор Скрипник серьезно подошел к вопросу комплектования состава. Он получил карт-бланш на зимнюю трансферную кампанию

"Металлист 1925" собирается подписать сразу несколько новых футболистов, сообщает "ТаТоТаке". 

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У владельцев харьковского "Металлиста 1925" амбициозные планы. В клуб был приглашен бывший главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник, которому позволили привлечь в команду несколько новичков. 

Владлен Юрченко
Владлен Юрченко в игре против "Шахтера". Фото: instagram.com/yurcha__10/

Кто может перейти в "Металлист 1925" 

Виктор Скрипник заинтересован в трансфере опытного полузащитника Дениса Гармаша. Опытный 33-летний футболист в сентябре 2023 года перешел в "Осиек" на правах свободного агента, но не сумел стать игроком основы хорватской команды. Он не выходил на поле в 12 последних матчах "Осиека". Этой зимой "Металлист 1925" хочет вернуть Гармаша в украинскую Премьер-лигу. 

Помимо экс-хавбека "Динамо", харьковский клуб готовит переход Владлена Юрченко, который досрочно расторг контракт с "Ворсклой". "Металлист 1925" предложит 29-летнему футболисту контракт на три года.

Третьим новичком "Металлиста 1925" может стать 21-летний полузащитник луганской "Зари" Денис Нагнойный.

Напомним, "Шахтеру" приписывают интерес к молодому игроку "Манчестер Сити". 

Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. 

Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб. 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно.

"Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника. 

"Днепр-1" хочет подписать двух перспективных игроков "Шахтера" и Кулача. 

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Футбол трансферы
Денис Гармаш
ФК Металлист 1925

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