Металлист 1925 подпишет бывшую звезду Динамо и еще двух игроков

Денис Гармаш в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Новый главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Виктор Скрипник серьезно подошел к вопросу комплектования состава. Он получил карт-бланш на зимнюю трансферную кампанию.

"Металлист 1925" собирается подписать сразу несколько новых футболистов, сообщает "ТаТоТаке".

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У владельцев харьковского "Металлиста 1925" амбициозные планы. В клуб был приглашен бывший главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник, которому позволили привлечь в команду несколько новичков.

Владлен Юрченко в игре против "Шахтера". Фото: instagram.com/yurcha__10/

Кто может перейти в "Металлист 1925"

Виктор Скрипник заинтересован в трансфере опытного полузащитника Дениса Гармаша. Опытный 33-летний футболист в сентябре 2023 года перешел в "Осиек" на правах свободного агента, но не сумел стать игроком основы хорватской команды. Он не выходил на поле в 12 последних матчах "Осиека". Этой зимой "Металлист 1925" хочет вернуть Гармаша в украинскую Премьер-лигу.

Помимо экс-хавбека "Динамо", харьковский клуб готовит переход Владлена Юрченко, который досрочно расторг контракт с "Ворсклой". "Металлист 1925" предложит 29-летнему футболисту контракт на три года.

Третьим новичком "Металлиста 1925" может стать 21-летний полузащитник луганской "Зари" Денис Нагнойный.

Напомним, "Шахтеру" приписывают интерес к молодому игроку "Манчестер Сити".

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