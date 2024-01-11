Металлист 1925 подпишет бывшую звезду Динамо и еще двух игроков
Новый главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Виктор Скрипник серьезно подошел к вопросу комплектования состава. Он получил карт-бланш на зимнюю трансферную кампанию.
"Металлист 1925" собирается подписать сразу несколько новых футболистов, сообщает "ТаТоТаке".
У владельцев харьковского "Металлиста 1925" амбициозные планы. В клуб был приглашен бывший главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник, которому позволили привлечь в команду несколько новичков.
Кто может перейти в "Металлист 1925"
Виктор Скрипник заинтересован в трансфере опытного полузащитника Дениса Гармаша. Опытный 33-летний футболист в сентябре 2023 года перешел в "Осиек" на правах свободного агента, но не сумел стать игроком основы хорватской команды. Он не выходил на поле в 12 последних матчах "Осиека". Этой зимой "Металлист 1925" хочет вернуть Гармаша в украинскую Премьер-лигу.
Помимо экс-хавбека "Динамо", харьковский клуб готовит переход Владлена Юрченко, который досрочно расторг контракт с "Ворсклой". "Металлист 1925" предложит 29-летнему футболисту контракт на три года.
Третьим новичком "Металлиста 1925" может стать 21-летний полузащитник луганской "Зари" Денис Нагнойный.
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