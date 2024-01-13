Гармаш опроверг слухи о разрыве контракта с Осиеком

Денис Гармаш после подписания контракта с "Осиеком". Фото: "Осиек"

Ситуация с будущим украинского полузащитника хорватского "Осиека" Денисом Гармашем остается под вопросом. Футболиста не берут на зимний тренировочный сбор, а первую часть сезона он тренировался с дублем.

Ситуацию со своим будущим в комментарии "Спорт-Экспресс" прокомментировал сам Гармаш.

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Разорвали ли контракт с Гармашем

Действующий договор с "Осиеком" у Гармаша завершится 30 июня 2024 года и у клуба есть опция продлить договор еще на год.

Ранее появилась информация, что Гармаш не попал в список игроков, которые не полетят на тренировочный сбор. Затем в СМИ начали распространять информацию, что контракт разорвали.

По словам Гармаша, он продолжает оставаться игроком "Осиека" и никаких контрактов с ним не разрывали.

"Я не расторг контракт! Нахожусь здесь. В Макдональдсе им сейчас. Пока нет ясности!", — сказал Гармаш.

Отметим, что 33-летний Гармаш перешел из киевского "Динамо" в "Осиек" в сентябре в статусе свободного агента.

Сразу после перехода Гармаш сыграл в составе клуба четыре матча, но после смены тренера и спортивного директора, которые его приглашали в "Осиек", украинца сослали в дубль.

Хорватские источники отмечали, что новое руководство пытается показать несостоятельность своих предшественников. Жертвой этой политической борьбы стал Гармаш.

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