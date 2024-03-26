Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Гарна дівчина Джейка Пола змушує чоловічі серця битися швидше — фотофакт arrow

Гарна дівчина Джейка Пола змушує чоловічі серця битися швидше — фотофакт

26 березня 2024 12:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Гарна дівчина Джейка Пола змушує чоловічі серця битися швидше — фотофакт
Джейк Пол та Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Популярний американський блогер Джейк Пол 20 липня проведе поєдинок із легендарним 57-річним боксером Майком Тайсоном. У цьому поєдинку Джейка підтримає титулована нідерландська ковзанярка Ютта Лердам.

Портал Новини.LIVE покаже, як виглядає гарна блондинка.

Читайте також:
Джейк Пол і Ютта Лердам
Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Хто така Ютта Лердам

Дівчині 25 років, вона на 2 роки молодша за Джейка, але в спорті їх досягнення непорівнянні.

Джейк Пол і Ютта Лердам
Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Ютта є срібним призером Олімпійських ігор у Пекіні, та шестиразовою чемпіонкою світу з ковзанярського спорту.

Відносини спортсменки та блогера тривають близько року. Пара любить публікувати спільні фото, коли з'являється така можливість.

Джейк Пол і Ютта Лердам
Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Зазначимо, що в боксі Пол провів десять поєдинків. Джейк має дев'ять перемог, шість нокаутом, і одну поразку. Свій єдиний бій він програв рідному брату Тайсона Фьюрі Томмі.

Джейк Пол і Ютта Лердам
Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Нагадаємо, Мудрик у центрі уваги відомого клубу — за його грою стежать скаути.

Бражко розповів, як Ребров лаявся після матчу з Боснією та Герцеговиною.

Трубін обрав новий клуб, "Бенфіка" встановила ціну за гравця.

"Реал" визначився з голкіпером на заміну Луніну та Куртуа.

Голанн використовує матчі з "Реалом" для відходу з "Манчестер Сіті" — що відомо.

бокс
професійний бокс
Джейк Пол
Ютта Лердам

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК