Гарна дівчина Джейка Пола змушує чоловічі серця битися швидше — фотофакт
Популярний американський блогер Джейк Пол 20 липня проведе поєдинок із легендарним 57-річним боксером Майком Тайсоном. У цьому поєдинку Джейка підтримає титулована нідерландська ковзанярка Ютта Лердам.
Портал Новини.LIVE покаже, як виглядає гарна блондинка.
Хто така Ютта Лердам
Дівчині 25 років, вона на 2 роки молодша за Джейка, але в спорті їх досягнення непорівнянні.
Ютта є срібним призером Олімпійських ігор у Пекіні, та шестиразовою чемпіонкою світу з ковзанярського спорту.
Відносини спортсменки та блогера тривають близько року. Пара любить публікувати спільні фото, коли з'являється така можливість.
Зазначимо, що в боксі Пол провів десять поєдинків. Джейк має дев'ять перемог, шість нокаутом, і одну поразку. Свій єдиний бій він програв рідному брату Тайсона Фьюрі Томмі.
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