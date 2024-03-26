Гарна дівчина Джейка Пола змушує чоловічі серця битися швидше — фотофакт

Джейк Пол та Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Популярний американський блогер Джейк Пол 20 липня проведе поєдинок із легендарним 57-річним боксером Майком Тайсоном. У цьому поєдинку Джейка підтримає титулована нідерландська ковзанярка Ютта Лердам.

Портал Новини.LIVE покаже, як виглядає гарна блондинка.

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Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Хто така Ютта Лердам

Дівчині 25 років, вона на 2 роки молодша за Джейка, але в спорті їх досягнення непорівнянні.

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Ютта є срібним призером Олімпійських ігор у Пекіні, та шестиразовою чемпіонкою світу з ковзанярського спорту.

Відносини спортсменки та блогера тривають близько року. Пара любить публікувати спільні фото, коли з'являється така можливість.

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Зазначимо, що в боксі Пол провів десять поєдинків. Джейк має дев'ять перемог, шість нокаутом, і одну поразку. Свій єдиний бій він програв рідному брату Тайсона Фьюрі Томмі.

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

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