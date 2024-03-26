Сногсшибательная девушка Джейка Пола заставляет мужские сердца биться быстрее — фотофакт
Популярный американский блогер Джейк Пол 20 июля проведет поединок с легендарным 57-летним боксером Майком Тайсоном. В этом поединке Джейка поддержит титулованная нидерландская конькобежка Ютта Лэрдам.
Портал Новини.LIVE покажет, как выглядит сногсшибательная блондинка.
Кто такая Ютта Лэрдам
Девушке 25 лет, она на 2 года младше Джейка, но в спорте их достижения несоизмеримы.
Ютта является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине, и шестикратной чемпионкой мира по конькобежному спорту.
Отношения спортсменки и блогера длятся около года. Пара любит публиковать совместные фото, когда появляется такая возможность.
В боксе Пол провел десять поединков. У Джейка девять побед, шесть нокаутами, и одно поражение. Свой единственный бой он проиграл родному брату Тайсона Фьюри Томми.
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