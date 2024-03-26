Сногсшибательная девушка Джейка Пола заставляет мужские сердца биться быстрее — фотофакт

Джейк Пол и Ютта Лэрдам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Популярный американский блогер Джейк Пол 20 июля проведет поединок с легендарным 57-летним боксером Майком Тайсоном. В этом поединке Джейка поддержит титулованная нидерландская конькобежка Ютта Лэрдам.

Портал Новини.LIVE покажет, как выглядит сногсшибательная блондинка.

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Ютта Лэрдам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Кто такая Ютта Лэрдам

Девушке 25 лет, она на 2 года младше Джейка, но в спорте их достижения несоизмеримы.

Ютта Лэрдам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Ютта является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине, и шестикратной чемпионкой мира по конькобежному спорту.

Отношения спортсменки и блогера длятся около года. Пара любит публиковать совместные фото, когда появляется такая возможность.

Ютта Лэрдам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

В боксе Пол провел десять поединков. У Джейка девять побед, шесть нокаутами, и одно поражение. Свой единственный бой он проиграл родному брату Тайсона Фьюри Томми.

Ютта Лэрдам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

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