Гаррі Стайлз запросив Світоліну на свій концерт: "Ласкаво просимо"

Гаррі Стайлз. Фото: twitter.com/Harry_Styles

Українська тенісистка Еліна Світоліна після довгоочікуваної перемоги над білорускою Вікторією Азаренко пробилася до чвертьфіналу "Вімблдону". Окрім результату, на українку також чекав приємний сюрприз.

Еліну на один зі своїх концертів запросив британський співак Гаррі Стайлз.

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Зазначимо, що у чвертьфіналі "Вімблдону" Світоліна зіграє з першою ракеткою світу полячкою Ігою Швйонтек. Раніше дівчата лише раз зустрічалися одна з одною і сталося це у 2021 році на ґрунтовому турнірі у Римі. Тоді українка програла.

Стайлз запросив Світоліну на концерт. Фото: скріншот

Довелося обирати між "Вімблдоном" та Стайлзом

Спочатку історія зі Стайлзом почалася у Еліни у соцмережах після матчу третього кола проти Софії Кенін. Українка написала, що через вихід до четвертого раунду не зможе відвідати концерт її улюбленого виконавця у Відні.

"Гей, люди! Сьогодні я мала піти на концерт мого улюбленого Гаррі Стайлза у Відні, але "Вімблдон" сплутав мої плани. Хто хоче піти? У мене є два квитки", — написала Світоліна.

Після матчу четвертого кола проти Азаренко "Вімблдон" у соцмережах опублікував пост українки. І несподівано у коментарі прийшов особисто Стайлз.

"Вітаю! У нас попереду чотири шоу, будь ласка на будь-якому з них. Удачі в матчах, що залишилися на турнірі" , — написав Стайлз.

Додамо, що у четвертому колі українка вперше за шість матчів обіграла Азаренко. До гри українка вважалася великим аутсайдером.

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