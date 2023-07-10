Гарри Стайлз пригласил Свитолину на свой концерт: "Добро пожаловать"

Гарри Стайлз. Фото: twitter.com/Harry_Styles

Украинская теннисистка Элина Свитолина после долгожданной победы над белоруской Викторией Азаренко пробилась в четвертьфинал "Уимблдона". Кроме результата, украинку также ждал приятный сюрприз.

Элину на один из своих концертов пригласил британский певец Гарри Стайлз.

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Отметим, что в четвертьфинале "Уимблдона" Свитолина сыграет с первой ракеткой мира полячкой Игой Свентек. Ранее девушки лишь раз встречались друг с дружкой и произошло это в 2021 году на грунтовом турнире в Риме. Тогда украинка тогда проиграла.

Стайлз пригласил Свитолина на концерт. Фото: скриншот

Пришлось выбирать между "Уимблдоном" и Стайлзом

Изначально история со Стайлзом началась у Элины в соцсетях после матча третьего круга против Софии Кенин. Украинка написала, что из-за выхода в четвертый раунд не сможет посетить концерт ее любимого исполнителя в Вене.

"Эй, люди! Сегодня я должна была пойти на концерт моего любимого Гарри Стайлза в Вене, но "Уимблдон" спутал мои планы. Кто хочет пойти? У меня есть два билета", — написала Свитолина.

После матча четвертого круга против Азаренко "Уимблдон" в соцсетях опубликовал пост украинки. И неожиданно в комментарии пришел лично Стайлз.

"Поздравляю! У нас впереди четыре шоу, пожалуйста на любом из них. Удачи в оставшихся матчах на турнире", — написал Стайлз.

Добавим, что в четвертом круге украинка впервые за шесть матчей обыграла Азаренко. До игры украинка считалась большим аутсайдером.

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