Геращенко здобула унікальну для себе нагороду зі стрибків у висоту
Українська спортсменка Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту на відкритих стадіонах. До цього учасниця Олімпійських ігор ставала чемпіонкою країни в приміщенні.
Подробиці виступу в матеріалі Новини.LIVE.
Жіночі медалі зі стрибків у висоту розіграли на другий день національної першості у Луцьку. Статус чинної чемпіонки захищала Юлія Чумаченко після минулого дебютного тріумфу.
Боролися за нагороди представниці України цього сезону Діамантової ліги: Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник. Вероніка Крамаренко та Лілія Клінцова відстоювали торішні "срібло" та "бронзу" відповідно.
Зазначимо, що Табашник так і не вийшла на старт через пошкодження. Травму ахіллового сухожилля Катерина отримала на розминці перед змаганнями.
Кращий результат показала киянка Ірина Геращенко та стрибнула на 1,97 метри, що на 2 сантиметри вище за Юлію Левченко. У Юлії Чумаченко показник 1,89 м.
Нарешті золото
Додамо, що Ірина Геращенко раніше посіла 4-те місце на Олімпіаді в Токіо у 2021 році. Також вона брала срібло Чемпіонату Європи серед молоді у 2017, Універсіади 2019 та Чемпіонату Європи в приміщені у 2021.
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