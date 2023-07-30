Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Геращенко здобула унікальну для себе нагороду зі стрибків у висоту arrow

Геращенко здобула унікальну для себе нагороду зі стрибків у висоту

30 липня 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Геращенко здобула унікальну для себе нагороду зі стрибків у висоту
Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту на відкритих стадіонах. Фото: Twitter/runbrief
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська спортсменка Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту на відкритих стадіонах. До цього учасниця Олімпійських ігор ставала чемпіонкою країни в приміщенні.

Подробиці виступу в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Жіночі медалі зі стрибків у висоту розіграли на другий день національної першості у Луцьку. Статус чинної чемпіонки захищала Юлія Чумаченко після минулого дебютного тріумфу.

Боролися за нагороди представниці України цього сезону Діамантової ліги: Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник. Вероніка Крамаренко та Лілія Клінцова відстоювали торішні "срібло" та "бронзу" відповідно.

Зазначимо, що Табашник так і не вийшла на старт через пошкодження. Травму ахіллового сухожилля Катерина отримала на розминці перед змаганнями.

Кращий результат показала киянка Ірина Геращенко та стрибнула на 1,97 метри, що на 2 сантиметри вище за Юлію Левченко. У Юлії Чумаченко показник 1,89 м.

Нарешті золото

Додамо, що Ірина Геращенко раніше посіла 4-те місце на Олімпіаді в Токіо у 2021 році. Також вона брала срібло Чемпіонату Європи серед молоді у 2017, Універсіади 2019 та Чемпіонату Європи в приміщені у 2021.

Нагадаємо, російську тенісистку депортували з Чехії та не дали зіграти на турнірі WTA.

Циганков може переїхати до Італії: українець потрібен відомому клубу.

Тарас Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону.

Молодіжна збірна України з футболу здобула могутнього суперника.

Лідер "Шахтаря" пропустить початок сезону: у Судакова є великі проблеми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз