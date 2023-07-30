Геращенко здобула унікальну для себе нагороду зі стрибків у висоту

Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту на відкритих стадіонах. Фото: Twitter/runbrief

Українська спортсменка Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту на відкритих стадіонах. До цього учасниця Олімпійських ігор ставала чемпіонкою країни в приміщенні.

Подробиці виступу в матеріалі Новини.LIVE.

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Боролися за нагороди представниці України цього сезону Діамантової ліги: Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник. Вероніка Крамаренко та Лілія Клінцова відстоювали торішні "срібло" та "бронзу" відповідно.

Зазначимо, що Табашник так і не вийшла на старт через пошкодження. Травму ахіллового сухожилля Катерина отримала на розминці перед змаганнями.

Кращий результат показала киянка Ірина Геращенко та стрибнула на 1,97 метри, що на 2 сантиметри вище за Юлію Левченко. У Юлії Чумаченко показник 1,89 м.

Нарешті золото

Додамо, що Ірина Геращенко раніше посіла 4-те місце на Олімпіаді в Токіо у 2021 році. Також вона брала срібло Чемпіонату Європи серед молоді у 2017, Універсіади 2019 та Чемпіонату Європи в приміщені у 2021.

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