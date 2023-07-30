Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Геращенко получила уникальную для себя награду по прыжкам в высоту arrow

Геращенко получила уникальную для себя награду по прыжкам в высоту

30 июля 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Геращенко получила уникальную для себя награду по прыжкам в высоту
Ирина Геращенко впервые стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту на открытых стадионах. Фото: Twitter/runbrief
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская спортсменка Ирина Геращенко впервые стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту на открытых стадионах. До этого участница Олимпийских игр становилась чемпионкой страны в помещении.

Подробности выступления в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Женские медали по прыжкам в высоту разыграли во второй день национального первенства в Луцке. Статус действующей чемпионки защищала Юлия Чумаченко после прошедшего дебютного триумфа.

Боролись за награды представительницы Украины в этом сезоне Бриллиантовой лиги: Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Екатерина Табашник. Вероника Крамаренко и Лилия Клинцова отстаивали прошлогодние "серебро" и "бронзу" соответственно.

Отметим, что Табашник так и не вышел на старт из-за повреждений. Травму ахиллова сухожилия Екатерина получила на разминке перед соревнованиями.

Лучший результат показала киевлянка Ирина Геращенко и прыгнула на 1,97 метра, что на 2 сантиметра выше Юлии Левченко. У Юлии Чумаченко показатель 1,89 м.

Наконец-то золото

Ирина Геращенко ранее заняла 4-е место на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Также она брала серебро Чемпионата Европы среди молодежи в 2017 году, Универсиады 2019 года и Чемпионата Европы в помещении в 2021 году.

Напомним, российскую теннисистку депортировали из Чехии и не дали сыграть на турнире WTA.

Цыганков может переехать в Италию : украинец нужен известному клубу.

Тарас Степаненко уйдет из "Шахтера" : игрок получил предложение из-за границы.

Молодежная сборная Украины по футболу завоевала мощного соперника.

Лидер "Шахтера" упустит начало сезона: у Судакова есть большие проблемы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз