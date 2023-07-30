Геращенко получила уникальную для себя награду по прыжкам в высоту

Ирина Геращенко впервые стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту на открытых стадионах. Фото: Twitter/runbrief

Украинская спортсменка Ирина Геращенко впервые стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту на открытых стадионах. До этого участница Олимпийских игр становилась чемпионкой страны в помещении.

Подробности выступления в материале Новини.LIVE.

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Боролись за награды представительницы Украины в этом сезоне Бриллиантовой лиги: Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Екатерина Табашник. Вероника Крамаренко и Лилия Клинцова отстаивали прошлогодние "серебро" и "бронзу" соответственно.

Отметим, что Табашник так и не вышел на старт из-за повреждений. Травму ахиллова сухожилия Екатерина получила на разминке перед соревнованиями.

Лучший результат показала киевлянка Ирина Геращенко и прыгнула на 1,97 метра, что на 2 сантиметра выше Юлии Левченко. У Юлии Чумаченко показатель 1,89 м.

Наконец-то золото

Ирина Геращенко ранее заняла 4-е место на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Также она брала серебро Чемпионата Европы среди молодежи в 2017 году, Универсиады 2019 года и Чемпионата Европы в помещении в 2021 году.

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