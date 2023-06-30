Магучіх припустилася помилки, Геращенко повторила рекорд

Ярослава Магучіх припустилася помилки. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко з різним успіхом виступили на шостому етапі Діамантової ліги з легкої атлетики. Обидві спортсменки опинилися на п'єдесталі, але жодна з них не зуміла здобути золоту медаль.

Вперше у сезоні Магучіх не зуміла здобути впевнену перемогу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер у Швейцарії розпочався шостий етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Українські спортсменки були фаворитками зі стрибків у висоту серед жінок. Очікувалося, що Ярослава Магучіх здобуде чергову, 12 у сезоні перемогу. Проте лідерка збірної України посіла лише третє місце.

Ярослава Магучіх виконує стрибок. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Виступ українських легкоатлеток

Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко продемонстрували різні результати у Лозанні. Могучих без проблем взяла планку 1,97, але не зуміла з першої спроби взяти два метри. Ярослава відразу націлилася на висоту 2,02 метра, але припустилася помилки.

Натомість Ірина Геращенко з першої спроби подолала висоту два метри. Це повторення її особистого рекорду. Проте українка не зуміла здобути золоту медаль. Суперниця з Австралії Нікола Оліслагерс зуміла підкорити висоту 2,02. Це новий рекорд сезону.

Юлія Левченко теж продемонструвала свій найкращий результат у сезоні. Вона підкорила висоту 1,94 метра та посіла п'яте місце.

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