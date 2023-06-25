Магучих прокомментировала выход сборной Украины в первый дивизион командного Евро

Украинка с третьей попытки покорила 1,97 метра. Фото: НОК

Сборная Украины по легкой атлетике завоевала путевку в первый дивизион командного чемпионата Европы по итогам выступления на Европейских играх-2023 . Одна из лидер сборной Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление.

По словам легкоатлетки, главные выступления еще предстоят, передают Новини.LIVE.

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Могучих выиграла на Европейских играх-2023 золотую медаль в прыжках в высоту. Украинка с третьей попытки покорила 1,97 м и опередила остальных соперниц, включая румынку Даниэла Станчу и сербку Ангелину Топич.

"Конечно, выступление на Европейских играх было важным – мы соревновались за выход в первый дивизион. И мы это сделали. Сейчас мы на втором месте и в следующий раз будем соревноваться с сильнейшими. Конечно, это возможность еще раз показать, что украинцы пытаются показывать лучшее, что они могут. И мы это доказали - заняли второе место", — говорит Ярослава.

Для Магучих это был первый командный чемпионат Европы. Но спортсменка призналась, что все равно всегда соперничает сама с собой, в секторе с планкой.

"Я не смотрела на соперниц. У меня была очень хорошая поддержка: моя команда приехала, сестры меня поддержали. Очень счастлива быть здесь, представлять Украину", — сообщила она.

Главный старт – чемпионат мира в Венгрии

По словам украинки, еще есть над чем работать. Главный старт сезона впереди.

"Многое над чем надо работать. Главный старт сезона — это чемпионат мира в Будапеште. Это ключевые соревнования. Они в конце сезона, его главный старт. Будет мой третий чемпионат мира, и я хочу показать все, на что способна", — уверяет чемпионка.

Подготовка продлится в Бельгии. Там есть стадион, арендовавший дом для сборной Украины по легкой атлетике.

"Следующий старт у меня Лозанна, этап Бриллиантовой лиги. И затем этап Бриллиантовой лиги в Польше. Все по плану. Будем набирать обороты", — добавила Магучих.

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