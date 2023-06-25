Магучих прокоментувала вихід збірної України до першого дивізіону командного Євро

Українка з третьої спроби підкорила 1,97 метри. Фото: НОК

Збірна України з легкої атлетики виборола путівку до першого дивізіону командного чемпіонату Європи за підсумками виступу на Європейських іграх-2023. Одна з лідерок збірної Ярослава Магучих прокоментувала свій виступ.

За словами легкоатлетки, головні виступи ще попереду, передають Новини.LIVE.

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Магучих виграла на Європейських іграх-2023 золоту медаль у стрибках у висоту. Українка з третьої спроби підкорила 1,97 м і випередила решту суперниць, включаючи румунку Даніелу Станчу та сербку Ангеліну Топіч.

"Звичайно виступ на Європейських іграх був важливим – ми змагалися за вихід до першого дивізіону. І ми це зробили. Зараз ми на другому місці й наступного разу змагатимемося з найсильнішими. Звісно, це можливість ще раз показати, що українці намагаються показувати найкраще, що вони можуть. І ми це довели — посіли друге місце", — каже Ярослава.

Для Магучих це був перший командний чемпіонат Європи. Але спортсменка зізналась, що все одно завжди суперничає сама з собою, у секторі із планкою.

“Я не дивилася на суперниць. У мене була дуже добра підтримка: моя команда приїхала, сестри підтримали мене. Дуже щаслива бути тут, репрезентувати Україну", — повідомила вона.

Головний старт - чемпіонат світу в Угорщині

За словами українки ще є над чим працювати. Головний старт сезону попереду.

"Багато над чим треба працювати. Головний старт сезону — це чемпіонат світу у Будапешті. Це є ключові змагання. Вони наприкінці сезону, його головний старт. Буде мій третій чемпіонат світу, і я хочу показати все, на що здатна", — запевняє чемпіонка.

Підготовка триватиме у Бельгії. Там є стадіон, орендували будинок для збірної України з легкої атлетики.

"Наступний старт у мене Лозанна, етап Діамантової ліги. І потім етап Діамантової ліги у Польщі. Усе за планом. Набиратимемо обертів", — додала Магучих.

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